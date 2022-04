Kevin Smith lanzará su nueva película, KillRoy Was Here, como una colección de NFT

Kevin Smith, conocido por películas como Clerks, Jay y Bob el Silencioso contraatacan y Cop Out, lanzará su más reciente producción como una colección de NFT.

De acuerdo con el cineasta, la película KillRoy Was Here estará distribuida en una colección de 5.555 piezas de NFT, con contenido exclusivo e imágenes detrás de escena.

“Mi sueño es que KillRoy sea su propia franquicia ‘autopróspera’ dentro del mundo de las criptomonedas y los NFT, sin tener que salir de la cadena de bloques”, afirmó Smith a CoinDesk.

Los NFT, o tokens no fungibles, son piezas de arte digital con un alto valor en criptomonedas. Un token es una unidad de referencia; al ser no fungible se asocia un valor determinado a un objeto original único.

Cada NFT constituye un registro para el que posee una pieza digital única, representando la propiedad, los derechos y los privilegios, sin ser intercambiable con otro auténtico y sin ser divisible.

Para la adaptación, Smith se asoció con Secret Network para utilizar la plataforma Legendao.

KillRoy Was Here, de Kevin Smith, hace historia en NFT

La película de Smith será la primera en la historia estrenada en este formato, de acuerdo con Deadline.

KillRoy Was Here es una película de terror de antología de retroceso con una criatura que mata a adultos malvados a instancias de niños victimizados.

Los compradores de los NFT de KillRoy Was Here tendrán la propiedad exclusiva del arte de la película y otros materiales, así como el acceso a la imagen en sí, que no estará disponible para nadie sin la clave criptográfica especial que proporciona el token no fungible.

Kevin Smith (Bobby Bank/GC Images)

Smith ahondó un poco más sobre su apuesta.

“Cuando compras el KillRoy NFT obtienes acceso exclusivo a la película. Pero lo más importante es que la versión específica de KillRoy que obtienes es tu KillRoy, para hacer lo que quieras: ¡Haz tu propia película, conviértela en una caricatura, licenciala para loncheras!”.

“¡El KillRoy NFT ofrece una oportunidad emocionante y única para pasar de coleccionista de arte a artista colaborador!”, remata Smith.

El lanzamiento del NFT de la película de Smith ocurrirá en la plataforma Legendao en el segundo trimestre del año. Se desconoce el precio de cada token, esperándose mayores detalles para los siguientes meses de 2022.