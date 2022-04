Co-creador de heroína de Marvel no quiso recibir “miseria” de pago por Doctor Strange 2

Una nueva polémica respecto a las compensaciones a los creadores y creadoras de los personajes de Marvel Studios surgió en la antesala del estreno de la próxima película de la franquicia, Doctor Strange in Multiverse of Madness, que llega a los cines el 4 de mayo.

Esta vez, fue Joe Casey, el co-creador de America Chavez, la heroína de los cómics que saldrá por primera vez en la pantalla grande, quien alzó la voz en contra de las retribuciones del estudio a sus creativos, asegurando que no quiso recibir la “miseria” de pago que les ofrecieron, el que calificó de “insulto” a las labores que realizan.

En conversación con The Hollywood Reporter, el escritor de historietas explicó que “el hecho es que Marvel es dueña de América Chávez. Eso no está en disputa en ningún nivel, pero todavía hay fallas sistémicas en la forma en que los creadores no son respetados ni recompensados”.

De hecho, Casey asegura que desde la popular compañía “no me ha pagado nada por America Chavez, no solo por aparecer en la secuela de Doctor Strange, sino en numerosos episodios animados de televisión, por las numerosas figuras de acción que han hecho de ella o por los videojuegos en los que ha aparecido”. “Parecen estar bien con eso”, agregó.

¿Qué extrañas sorpresas nos aguardan en el Multiverso?#DoctorStrange en el Multiverso de la Locura de Marvel Studios.

Estreno 5 de mayo, solo en cines. pic.twitter.com/3qzuDl7uM8 — MarvelLATAM (@MarvelLATAM) February 24, 2022

Es por esto que apenas supo que su personaje llegaría a la pantalla grande solicitó sus contratos con la editorial de cómics. Sin embargo, se negó a aceptar la oferta por esta primeriza aparición en el universo cinematográfico de Marvel.

Y si bien Casey no especificó cuánto dinero le ofreció la compañía, reportes anteriores indican que ese tipo de remuneraciones alcanzarían los $5 mil dólares.

“Para mí, no se trata de dinero. Ni siquiera se trata del respeto. Nunca esperaría ser respetado por una corporación”, apuntó. “Si estoy en una posición en la que puedo darme el lujo de no aceptar el insulto de una oferta y poder hablar de ello y, tal vez el siguiente tipo, a quien esa cantidad de dinero le podría cambiar su vida, tendría una oportunidad justa de recibir ese dinero”, explicó.

“Soy un tipo feliz. No estoy descontento. No estoy amargado porque sé que esto es así. También sé que así es como cambias las cosas, hablando de ello”, finalizó.

El reclamo de Joe Casey se suma al realizado por Ed Brubaker, creador de Bucky Barnes y The Winter Soldier, quien puso en la mesa la problemática de las compensaciones por las series y películas de Marvel Studios a sus creadores a finales del año pasado.