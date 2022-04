Famosos que se retiraron este 2022 y dejan un legado

El primer trimestre del 2022 estuvo enmarcado en algunos anuncios amargos por parte de algunos distintos famosos que anunciaron su retiro de la industria del espectáculo.

Aunque muchos artistas se niegan a renunciar a su pasión, estos famosos han preferido tomarse la hora del descanso tras varios años de dedicación a su público.

Ellos han marcado un antes y después en la música y en la actuación gracias a sus talentos, trabajo y esfuerzo, por lo que dejan a sus fanáticos con un vacío difícil de llenar.

Famosos que se retiraron este 2022

Daddy Yankee

El cantante es considerado uno de los pioneros del reggaetón y con más de 30 años de trayectoria artística anunció su retiro por considerar que había logrado su meta.

“Esta carrera que ha sido un maratón al fin ve la meta. Ahora voy a disfrutar con todos ustedes lo que me han dado, lo que me han regalado. Este género la gente dice que yo lo hice mundial, pero fueron ustedes los que me dieron la llave para abrir las puertas para convertir este género en el más grande del mundo”, dijo.

Sandra Bullock

La actriz es una de las favoritas de Hollywood y este 2022 decidió cesar sus actividades por tiempo indefinido, tras estrenar sus últimas producciones Imperdonable y La ciudad pérdida.

Jim Carrey

A sus 60 años y en medio de las promociones de su más reciente película Sonic 2, el famoso anunció que se despedirá de las pantallas con esta cinta.

“Me gusta mucho mi vida tranquila y me gusta mucho poner pintura en el lienzo y me gusta mucho mi vida espiritual y siento que -y esto es algo que quizá nunca oigas decir a otra celebridad mientras exista el tiempo: tengo suficiente, he hecho lo suficiente, ha sido suficiente”, reveló.

Ryan Reynolds

A pesar de la pandemia de 2020 y 2021, Ryan se mantuvo activo con tres producciones Red Notice, The Adam Project y Spirited, por lo que ha decidido que ha llegado su momento de descansar y disfrutar de su familia.

El intérprete anunció que se tomará un tiempo fuera de la industria del cine y apuntó que haber sido parte de Spirited fue una experiencia más que desafiante.

“No estoy seguro de haber estado listo para decir que sí a una película tan desafiante incluso hace tres años. Cantar, bailar y jugar con Will Ferrell ha hecho un montón de sueños realidad. Y esta es mi segunda película con la gran Octavia Spencer… Momento perfecto para un pequeño año sabático de la realización de películas”, sostuvo.