Doctor Strange in the Multiverse of Madness: las revelaciones del nuevo spot de TV y las pesadillas de la Bruja Escarlata

Doctor Strange in the Multiverse of Madness

Estamos exactamente a un mes del esperadísimo 6 de mayo, día del estreno internacional de Doctor Strange in the Multiverse of Madness, ¿y adivinen? Marvel Studios nos ha hypeado más con un nuevo spot televisivo, publicado en todos lados.

Este spot presenta una mezcla de material nuevo y previamente publicado de la película en otros adelantos, pero incluye una revelación muy interesante: las pesadillas de Wanda Maximoff, también conocida como la Bruja Escarlata y gloriosamente interpretada por Elizabeth Olsen.

Hay una más que conocida frase de Stephen Strange en los tráilers en la que explica que todas las noches tiene el mismo sueño. En este pequeño clip, Wanda dice que siempre tiene la misma pesadilla.

Los protagonistas de los sueños de la bruja son sus dos hijos, Billy y Tommy, a quienes perdió en WandaVision. Las imágenes muestran a Wanda abrazándolos en su casa, pero luego se desvanece la escena y la muestra con los brazos vacíos y con su atuendo de Bruja Escarlata.

La pesadilla de la Bruja Escarlata

Marvel ha tratado de tener cuidado de publicar mucha información sobre la película y aún hay dudas sobre si el rol de Wanda Maximoff será de héroe o villana. Confirmar la aparición de alguna forma u otra de sus hijos puede decirnos que, con la magia del caos y el Darkhold, la Bruja está tratando de recuperar a Billy y Tommy.

Eso puede interferir en la misión de Strange. De hecho, ponerlos en paralelo diciendo que uno sueña y la otra tiene pesadillas puede significar que podrían enfrentarse en la cinta, en un hipotético duelo de hechizos que podría ser catastrófico como las consecuencias del Multiverso.

Otras revelaciones

El spot de TV mostró detalladamente los rostros de tres versiones de personajes: Wanda y Strange en modo zombi, y el más impactante: Doctor Strange Siniestro.

Lo más llamativo del Sinister Doctor Strange es que, al momento de enfrentarse con el protagonista, muestra su tercer ojo en la frente.

Doctor Strange Siniestro

A continuación, el spot televisivo con las pesadillas de Wanda Maximoff y las nuevas revelaciones sobre la película.

La secuela de la primera cinta sobre Stephen Strange genera mucha expectación por los fans, principalmente por la llegada del multiverso al MCU tras los eventos ocurridos en el final de la Fase 3 con Avengers: Endgame y en la series Loki y la animada What If...?.

Cumberbatch como Doctor Strange, Olsen como la Bruja Escarlata, Rachel McAdams como la doctora Christine Palmer, Benedict Wong como Wong, Chiwetel Ejiofor como Mordo, y Xochitl Gomez como América Chávez encabezan el elenco de la película.

La cinta también le daría la bienvenida a los Illuminati, con Patrick Stewart como el Profesor X. Los rumores apuntan a que el misterioso equipo será conformado por Superior Iron Man en la piel de Tom Cruise, el Hulk de Eric Bana, Monica Rambeau y Reed Richards, mejor conocido como Mr. Fantástico.

A continuación, el tráiler de Doctor Strange in the Multiverse of Madness: