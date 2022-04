Así era la relación entre Will Smith y Chris Rock antes del incidente en los “Premios Oscar”

Algo que dio mucho de qué hablar estos días fue la pelea entre Will Smith y Chris Rock, durante la entrega de los “Premios Oscar 2022″, por lo que ha generado mucha curiosidad saber cómo era su relación antes del incidente.

A continuación, te contamos cómo han ido cambiando las cosas entre ellos, con el paso de los años.

La historia de Will Smith y Chris Rock a través del tiempo

Los famosos se conocieron en la década de los años 90; incluso, varias fuentes aseguran que mantenían una relación cordial.

Resalta que Chris hizo un cameo en la serie “El príncipe de Bel Air”, por lo que se creía que sí eran muy unidos.

Además, Will y su esposa Jada Pinkett Smith fueron captados en diversas ocasiones acompañados de Rock, lo que hacía suponer a los medios que todo estaba bien entre ellos.

¿Hubo un romance secreto?

Hay algunas fuentes que aseguraban que pudo haber pasado algo entre Jada y Chris.

Pues recordemos que, en 2005, ambos presentaron sus voces para el doblaje de la película “Madagascar” y se dice que durante las grabaciones, tuvieron un romance secreto.

La relación escaló hasta que, años más tarde, Rock terminó divorciándose de su entonces esposa, Malaak Compton, y admitió que entre los motivos se encontraba una infidelidad de tiempo atrás.

El comienzo de los problemas

Durante años, nada se habló de alguna relación de Chris con el matrimonio.

Hasta que en 2016, Jada comenzó un boicot en contra de los “Premios Oscar”, con el propósito de hacer visible la desigualdad que existía con los artistas afroamericanos en las distintas categorías.

Incluso, la esposa de Will comenzó una campaña, pero no logró su objetivo.

Así que decidió presentarse en el evento y, precisamente, Rock presentó una de sus rutinas, como parte del show, por lo que aprovechó la ocasión para criticar las acciones de Jada y burlarse de ella.

“Que Jada boicotee los Oscares es como si yo boicoteara la ropa interior de Rihanna. No fui invitado. Jada está enojada porque su esposo, Will, no fue nominado, lo entiendo, se enojó, no es justo que Will fue así de bueno y no esté nominado. Tampoco es justo que Will hubiera cobrado 20 millones de dólares por ‘Wild wild west’”, expresó el comediante.

Cabe resaltar que en ese entonces ni Smith ni su esposa hicieron nada al respecto.