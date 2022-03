The Last of Us filtra imágenes de rodaje y delata qué parte adaptarán del juego

The Last of Us

Desde el momento mismo del anuncio de la producción de la serie de The Last of Us como exclusiva para HBO las incertidumbre, dudas y expectativas se dispararon hasta reventar el techo.

Cada nuevo detalle, cada filtración, cada anuncio relativo al reparto ha sido abordado con extremo cuidado y duda por parte de los fans más devotos a la franquicia de videojuegos.

Luego el cruce de la pandemia global del Coronavirus Covid-19 vino a alterar la inercia original del plan de producción y alteró el peso de todo para darle aún más significado a esta historia en el contexto natural de lo que ha sucedido con el mundo.

Es así como hemos llegado a la situación actual, donde la última serie de fotos y videos filtrados ha disparado emociones extremas sobre lo que al parecer veremos en pantalla.

The Last of Us no luce mal

Desde distintas cuentas de Twitter se ha venido alimentando de manera religiosa con cualquier nueva filtración que sea posible obtener en torno a las grabaciones de la serie.

Y ahora, gracias a los más recientes ejemplos liberados nos podemos dar una idea bastante clara de los valores de producción que veremos en cada episodios, en donde sería todo demasiado similar al juego:

New HBO's The Last of Us set photos in Calgary!

Joel (Pedro Pascal), Ellie (Bella Ramsey), Henry (Uknown), Sam (Uknown) #TheLastofUs #HBO pic.twitter.com/9OObMY4JXk — NaughtyDogInfo (@NaughtyDogInfo) March 23, 2022

More photos of the Pittsburgh set



📸 litchick1979/IG #TheLastofUs pic.twitter.com/YCCZFNnnot — The Last of Us Updates (@TheLastofUsNews) March 23, 2022

New video of Joel, Ellie, Henry and Sam on the set of #TheLastofUs!



🎥 u/dbaxter1304 pic.twitter.com/XpwDzND0hz — The Last of Us Updates (@TheLastofUsNews) March 23, 2022

Como podemos apreciar en los videos el rodaje mantiene su curso en la ciudad de Calgary, Canadá. Donde los valores y prácticas de confidencialidad no parecen ser muy estrictas, ya que los vecinos del sitio están grabando y compartiendo imágenes con absoluta naturalidad.

Dando un recorrido por las cuentas de Twitter arriba mostradas podemos constatar que el rodaje se encuentra avanzado y que adaptarían algunas escenas clave del primer juego.

Pero la gran novedad con las imágenes más recientes es que se confirma la aparición de dos personajes muy relevantes para la trama del primer The Last of Us en uno de sus puntos más climáticos.

Y es que ahora con estas fotos se muestra que los hermanos Sam y Henry formarán parte de la historia que se mostrará en la serie. Esto representa un factor importante, ya que nos da una idea firme sobre hasta qué punto de la historia del juego podrían abordar.

En las imágenes filtradas podemos ver a Pedro Pascal y Bella Ramsey interpretando a Joel y Ellie respectivamente. Junto a dos miembros nuevos del reparto que interpretarían a estos icónicos personajes complementarios.

Lo curioso es que ninguno de los dos está listados en el reparto de IMDb, por lo que podemos inferir que nos aguardan más sorpresas.