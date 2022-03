Valorant: KRÜ esports será el representante de LATAM en el primer Masters de VCT 2022

KRÜ esports se coronó nuevamente como el mejor equipo de VALORANT de la región ante una reñida victoria sobre Leviatán por 3-2 asegurando su pase a Masters como el primer representante de LATAM en la competencia internacional.

En un Bo5 comenzando con un Breeze liderado por Leviatán, el cual se lo llevó KRÜ esports por 15-13 tras un doble overtime. Un Haven fue la selección de KRÜ como segundo mapa donde Leviatán se impuso 13-9. En el tercer mapa, Leviatán llevaba la delantera ganando en Ascent a 14-12.

#VCTLatam

¡Tenemos campeón y al primer representante de Latinoamérica para Masters! Felicidades a @KRUesports, gracias por una serie de verdad INOLVIDABLE!



Les deseamos la mejor de las suertes en todo lo que viene para ellos y estamos seguros de que estamos bien representados. pic.twitter.com/dQnPewoD84 — VALORANT Esports LATAM (@valesports_la) March 29, 2022

Resultados

Para el cuarto mapa, la escuadra del Kun Aguero logró empatar la serie con un 13-4 en Fracture y un resultado parcial de 2-2 lo que llevó a definir el pase de KRÜ esports a Islandia con un 13-6 en un Split como quinto mapa.

“Vamos a hacerle frente a cualquier equipo, como siempre que viajamos, con la mentalidad de ir allá y ser campeones del mundo. Es la mentalidad que tenemos como equipo hace más de un año y es la que vamos a tener hasta que levantemos la copa”, dijo Betony (Coach VALORANT KRÜ esports).

Valorant

Lo que se viene

Por su parte, Leviatán estará enfrentando este viernes 1ro de abril en un Bo5 a Ninjas In Pyjamas (NiP), equipo que quedó en segundo lugar de la región de Brasil, en el Last Chance Qualifier por un segundo cupo de sus regiones para participar en Masters. No te pierdas esta siguiente etapa de la competencia en la región el viernes a partir de las 14:00 horas México; 15:00 hrs Colombia; 17:00 hrs Chile y Argentina.

Sigue cada transmisión en Trovo, Twitch y YouTube, y no olvides visitar valorantesports.com, nuestra cuenta de Twitter o Instagram dedicadas para estar siempre al día con los equipos clasificados y horarios de cada partida.