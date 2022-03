Revelan fotos y detalles interesantes de la cuarta temporada de ‘Stranger Things’

Ante la llegada de nuevos adelantos y revelaciones de la cuarta temporada de ‘Stranger Things’ la fiel fanaticada está muy emocionada, pues está viendo de nuevo a sus personajes favoritos y cómo a través del paso del tiempo cada uno se ha ido transformando y mostrando una mejor cara e interpretación en esta tan oscura trama.

Y es que los hermanos Duffer, creadores de esta serie exitosa de Netflix no han tenido límites en su creatividad, pero también se han tenido que sortear todos los obstáculos con tal de sacar adelante este proyecto que tras la pandemia por Covid-19 ha sufrido varios retrasos, sin embargo, eso les ha servido para reinventarse, pero sobre todo para planificar desenlaces más inesperados y “extraños” para la fiel audiencia.

Por eso, la plataforma streaming no dudó en mostrar novedades sobre lo que se viene en el estreno de la primera parte de esta historia que estará disponible el próximo 27 de mayo y que trae muchas sorpresas, así como momentos insospechados en este regreso en el que además toca esperar el 1 de julio para ver el final de temporada.

Fotos y detalles interesantes de la cuarta temporada de ‘Stranger Things’

Una gran cuota de terror es lo que se espera para el inicio de la cuarta temporada de ‘Stranger Things’. Así lo hicieron saber sus realizadores quienes han estado muy dispuestos a revelar no solo imágenes, sino también parte del argumentos o situaciones que se vivirán en esta entrega tan esperada por la fiel fanaticada.

“Han pasado seis meses desde la batalla de Starcourt, que sembró el terror y la destrucción en Hawkins. La pandilla de amigos se separa por primera vez, y todos intentan recuperarse a pesar de los problemas en el instituto. En esta época en la que se sienten tan vulnerables, surge una nueva y terrorífica amenaza sobrenatural, todo un misterio que, si se llegara a resolver, acabaría con los horrores del Mundo del Revés”, esta fue la sinopsis revelada por Netflix, pero hay quienes quisieron ir más allá y quedaron atónitos con lo expresado por los hermanos Duffer.

Y es que estos genios del streaming reiteraron que quedaron gratamente sorprendidos con lo identificados que están los fans con esta serie, pues cuando no se tenía mayor registro de lo que venía, ya muchos habían sacado conclusiones que se acercaban claramente a lo que ellos querían plasmar en este regreso. “Creo que estarán felices cuando lo vean. Es muy, muy largo, por eso nos está tomando mucho tiempo. Estoy constantemente impresionado con la perspicacia de los fanáticos y la rapidez con la que pueden armar algo con muy, muy poca información”, dijeron durante la conversación que sostuvieron en el podcast Present Company With Krista Smith.

Pero, lo más impresionante que se pudo apreciar tras la revelación de las nuevas imágenes es que se podrá apreciar como habrá cambios inimaginables en la trama pues en esta oportunidad los adultos estarán en Jaws y Close Encounters y los adolescentes se mostrarán en Nightmare on Elm Street o Halloween . “Pero, este año, no tenemos a los niños. Ya no podemos hacer Los Goonies . Y así, de repente, nos estamos inclinando mucho más hacia ese territorio de películas de terror que amamos. Fue divertido hacer ese cambio”, dijeron sus creadores y así lo reseñó el portal Spoiler.