Los Oscars rindieron tributo a James Bond: vea quiénes han interpretado al Agente 007

Los 60 años de James Bond no pasaron desapercibidos en la noche más importante del cine.

Durante la 94ta edición de los Premios Oscar se rindió tributo a las seis décadas de películas del Agente 007 con un video de dos minutos con los mejores momentos del clásico personaje de espionaje, que fue interpretado por primera vez por Sean Connery, en 1962, y más recientemente por Daniel Craig, quien tras su participación en No Time To Die el año pasado dijo que no volvería a encarnar el papel.

Varios nombres se asoman como el próximo 007, entre ellos Tom Hardy (Mad Max: Fury Road), James Norton (Grantchester), Aidan Turner (Poldark), Henry Cavill (Man of Steel) y Jamie Dornan (Belfast). Otros actores conocidos que han mostrado interés en realizar el papel son Dwayne Johnson y Tom Holland.

Estos son los actores que han interpretado a James Bond a lo largo de sus seis décadas en la pantalla grande:

Sean Connery

Fue el primero en darle vida al personaje en 1962 con el film Dr. No. El actor escocés también protagonizó From Russia with Love (1963), Goldfinger (1964), Thunderball (1965) y You Only Live Twice (1967), antes de dar un paso a costado para volver a protagonizar dos largometrajes más, Diamonds Are Forever (1971) y Never Say Never Again (1983).

David Niven

Siempre fue el favorito de creador Ian Fleming, quien lo veía más elegante que Connery, actor que rechazó interpretar a Bond en el film de 1967 Casino Royale, el único que realizó Niven.

George Lazenby

Este actor de origen australiano hizo el papel por primera vez para un comercial y tras unas pruebas de pantalla fue seleccionado para hacer el rol en On Her Majesty’s Secret Service, de 1969.

Roger Moore

Fue el segundo gran actor en personificar a James Bond durante un tiempo prolongado y entre 1973 y 1985 realizó siete películas: Live and Let Die (1973), The Man with the Golden Gun (1974), The Spy Who Loved Me (1977), Moonraker (1979), For Your Eyes Only (1981), Octopussy (1983) y A View to a Kill (1985).

Timothy Dalton

Tras el retiro de Roger Moore el actor firmó un contrato de seis años para interpretar al Agente 007, pero apenas pudo realizar dos películas: The Living Daylights (1987) y License to Kill (1989).

Pierce Brosnan

Hizo el casting para personificar a Bond a mediados de los 80, pero su contrato de la serie Remington Steele se lo impidió. En 1994 tomó el papel que realizó por una década y protagonizó GoldenEye (1995), Tomorrow Never Dies (1997), The World Is Not Enough (1999) y Die Another Day (2002).

Daniel Craig

Se estrenó en el personaje con la adaptación de Casino Royale en 2006, protagonizando posteriormente Quantum Solace (2008), Skyfall (2012), Spectre (2015) y No Time To Die (2021), su último film como el Agente 007.