Del golpe de Will Smith a Chris Rock a las 6 estatuillas que se llevó Dune: estos son los hitos de los Óscar 2022

Un domingo literalmente de película y de acción. Y es que el domingo 27 de marzo durante la gala de los premios Oscar 2022 en el Teatro Dolby de Los Ángeles, en Estados Unidos, muchos confundieron realidad con ficción. Pero lo aclaramos de entrada: el golpe de Will Smith a Chris Rock no fue actuación. Vale, empezamos comentándote esto si es que aún te preguntabas por qué Will Smith es tendencia en todas las redes sociales. Pues sí, golpeó al comediante enfrente de todos. Pero vamos por parte.

Para empezar la noche, un emocionado Troy Kotsur se llevó el premio de Mejor actor de reparto por CODA. El actor estadounidense es el primer hombre y el segundo intérprete sordo en ganar este premio luego de su compañera de reparto Marlee Matlin, quien se llevó un galardón en 1987 por Children of a Lesser God. El artista le dedicó la estatuilla a toda la comunidad de de sordos. Y dio un emotivo discurso que dejó a muchos al borde de las lágrimas.

Siguiendo con las estatuillas, Ariana DeBose se llevó el premio a Mejor actriz de reparto por West Side Story, película dirigida por Steven Spielberg. “A cualquiera que alguna vez haya cuestionado su identidad, hay un sitio para nosotros”, dijo la también bailarina de Broadway en su su discurso de aceptación. Ella es la primera mujer de color abiertamente queer que gana en esta categoría.

Atención geeks: Dune fue la gran estrella

Y es que si te gusta la ciencia ficción y el mundo geek, por algo lees FayerWayer, además de la tecnología, habrás visto Dune (tal vez, quizás) y bueno, la película es espectacular. También lo fue al parecer para los jueces de la Academia.

Dune se llevó 6 estatuillas doradas: Mejor Sonido, Mejor Banda Sonora, Mejor Edición, Mejor Fotografía, Mejores Efectos Visuales, Mejor Diseño de Producción. Sin duda alguna la fanaticada ahora esperará con más ansias las siguientes producciones de esta historia que está destinada a transformarse en otra poderosa saga del cine.

Dune En esta imagen difundida por Warner Bros. Pictures, Timothee Chalamet, a la izquierda, y Rebecca Ferguson en una escena de "Dune". (Warner Bros. Pictures vía AP) (Chia Bella James/AP)

Lo ocurrido con Will Smith

Vamos, todos hablan de esto. Así que te lo vamos a resumir en simple. La ceremonia se vio teñida por un hecho escandaloso cuando el comediante Chris Rock fue golpeado por Will Smith por burlarse de su alopecia de su esposa, la actriz Jada-Pinkett Smith. Incluso algunos pensaron que el golpe pudo ser de esos “malos chistes arreglados” que suelen ocurrir en los Óscar. Pero no: fue real.

Óscar 2022: Will Smith se pelea con Chris Rock en plena transmisión en vivo después de que este se burlara de su esposa Jada. / Foto: AP

Minutos después, el actor recibiría el galardón como Mejor actor por la película King Richard. “Espero que la Academia me vuelva a invitar”, dijo como forma de disculpas por el acto de violencia. ¿Se imaginan si Chris Rock hubiese sido quien entregaba ese galardón? Uff.

De ahí en adelante la ceremonia fue muy rara

Jane Campion ganó en la categoría de Mejor director por El poder del perro y es la tercera mujer en conseguir este galardón después de Kathryn Bigelow por The Hurt Locker (Vivir al límite) en 2010 y Chloé Zhao por Nomadland en 2021. Eso también fue un hito destacado por el mundo. Pero sinceramente, después de lo de Smith-Rock, el ambiente en los premios podía cortarse con un cuchillo. Muy tenso todo.

Luego, Jessica Chastain se llevó el premio a Mejor actriz por la película por Los ojos de Tammy Faye en su tercera nominación por el Oscar. La artista habló sobre la salud mental y a favor de la comunidad LGBTQI, así como los crímenes de odio que suceden alrededor del mundo. Discurso motivador y sobre injusticias: muy Óscar.

Se supone que “el/la protagonista de la noche” debe ser la mejor película: CODA se convirtió en la Mejor película elegida por la Academia del cine. Los integrantes de la cinta agradecieron al artista mexicano Eugenio Derbez por haberlos hechos sentir de una manera muy cómoda cuando estaban grabando. Pero insistimos, después del golpe... simplemente vayan a Google y vean de qué encuentran más noticias ¿Will Smith o CODA?

Para nosotros aún más importante fue Encanto...

Jared Bush, Clark Spencer, Yvett Merino y Byron Howard, de izquierda a derecha, reciben el Oscar a la mejor cinta animada por "Encanto" el domingo 27 de marzo de 2022 en el Teatro Dolby en Los Ángeles. (Foto AP/Chris Pizzello) (Chris Pizzello/Chris Pizzello/Invision/AP)

La animación es algo que también nos encanta, y en este apartado queremos señalar que, Encanto ganó Mejor película animada. No pudo superar No Time to Die, de Billie Eilish y su hermano, Finneas O’Connell en Mejor canción original con Dos oruguitas, aunque la interpretación de Sebastián Yatra fue muy aplaudida. Y para nosotros “No se habla de Bruno” es por lejos la canción que más se nos ha pegado en estos meses... “Bruno, no, no,no”.