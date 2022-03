Con el aumento del combustible, ¿cuáles son las mejores opciones de motos eléctricas en Latinoamérica?

Zero SR

El bolsillo llora cada vez que toca llenar de combustible el vehículo. Con el aumento de los precios en varios países de Latinoamérica, muchos usuarios han buscado alternativas de transporte, incluyendo el uso de motos eléctricas.

Y no solo ayuda por el hecho de no depender de la nafta, bencina o gasolina, como se llame según el país, sino porque este medio es mucho más efectivo frente al tráfico de las grandes ciudades.

Beneficio en lo económico, en el ahorro de tiempo y también en lo ecoamigable, ya que es por todos conocidos que el impacto medioambiental de las motos eléctricas es reducido.

Hacemos un repaso de las principales motos eléctricas en Latinoamérica de los últimos dos años, y puedes evaluar cuál de ellas te beneficiaría más al momento de dar el salto para dejar atrás el consumo de combustible.

SEAT e-Scooter

SEAT e-Scooter

SEAT desarrolló este modelo en conjunto con Silence, y posee un motor de entre 9.3 y 14.8 CV, garantizando una autonomía de 100 kilómetros en la ciudad. En España es una de las motos eléctricas más populares.

NIU NGT Sport

NIU NGT Sport

De origen chino, la NGT Sport proporciona unos 100 kilómetros de autonomía en los modelos 2019 y 2020, con una potencia máxima de 3.500 vatios (4.6 caballos de fuerza). Es una de las scooters mejor valoradas por los usuarios en Latinoamérica.

Zero SR

Zero SR

Zero es una compañía estadounidense que se ha hecho espacio en América Latina. Recientemente lanzó su Zero SR, cuya velocidad máxima alcanza de 150 a 170 kilómetros por hora, con una autonomía de batería de 143 kilómetros. Colombia cuenta con una sede de la empresa Zero.

Damon Hypersport

Damon Hypersport

La marca norteamericana de motos deportivas eléctricas lanzó la Damon Hypersport, con una potencia de 200 CV, aceleración de 0-100 kilómetros por hora en menos de 3 segundos, además de velocidad máxima de 320 kilómetros por hora. Sus baterías de 20 kWh generan 480 kilómetros de autonomía.

Enérgica Eva Esse Esse 9

Enérgica Eva Esse Esse 9

Enérgica es una marca italiana que trabaja con motos eléctricas pero sin perder el sentido clásico. La Eva Esse Esse 9 es una moto con una potencia de 80 kilovatios y aceleración máxima de hasta 200 kilómetros por hora, con la batería que alcanza los 400 kilómetros en la ciudad.

Starker Super Soco

Starker Super Soco

Creada por el grupo Auteco Mobility, la Starker Super Soco es una moto eléctrica que proporciona autonomía de 110 kilómetros en la ciudad, con una velocidad máxima de 100 kilómetros por hora. Este tipo de motos es uno de los modelos de más alta gama.

Con información de Love Sharing y Auto Más.