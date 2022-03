Dwayne Johnson “La Roca”: de estrella de la WWE a Hollywood y... ¿podría ser presidente de EE.UU.?

Un actor amado de Hollywod: Dwayne Johnson -alias “La Roca”-. Ya venía arrastrando fans desde los 90′s, porque primero conquistó el cuadrilátero de la WWE. Y ya sea por las películas que ha hecho con Disney, su rol de policía fuerte en Rápido y Furioso, u otras de sus apariciones, lo cierto es que es un gran profesional y su carisma conquista a la audiencia a nivel mundial. ¿Dará para ser presidente? Una encuesta le diu un no menor 46% de aprobación para tomar ese cargo en EE.UU.

No olvidemos que el actor Ronald Reagan se convirtió en el 40º Presidente de los Estados Unidos. ¿Podrá La Roca?

Su primera aparición en el cine fue hace más de 20 años, cuando obtuvo un pequeño papel en “La momia regresa”. Sin embargo, su historia comenzó mucho antes. La WWE, la posibilidad de irse a la CIA, de ser deportista. Ahora la ficción lo encamina a la Casa Blanca, con detalles que podrían convertir esto en realidad. Sí, y no es una película, aunque sí, pero no. Te explicamos.

La historia de la Roca: merecía una serie

Una serie, que ya está en su segunda temporada, cuenta la historia de La Roca. Se trata de “Young Rock”, producción que revela los orígenes del actor, mucho antes de ser la estrella que hoy conocemos. Dwayne Johnson nació en California en 1972. Su padre, Rocky, era un canadiense negro que se dedicaba a la lucha libre, y su madre Ata, de ascendencia samoana, una categoría que representa a menos del 0,1% de los estadounidenses, indicó The Guardian.

Aunque su familia era bastante especial, su madre era descendiente de la realeza de Samoa y su padre, tenía fama, era el primer afroamericano campeón de lucha libre. Rocky se hizo un camino en un mundo que era hostil con él, tanto que incluso quería representarlo como un esclavo apaleado, algo a lo que siempre se negó.

De él, “Dewy” (apodo de Dwayne) aprendió a pelear, pero le trajo problemas cuando llegó a la adolescencia. A los 14 años le dijeron que deberían abandonar Hawái y eso desató la furia. Sus padres no podían costear el arriendo de su casa por lo que debían desalojarla, esto hizo que Dwayne se enojara y comenzara a llegar tarde, discutir con sus padres y pelear, consignó Infobae. Su camino se fue torciendo en su época escolar.

De adolescente problemático a estrella de Hollywood

Su vida iba en picada, realizó algunos robos menores, estuvo en peleas callejeras y participó de un fraude con cheques. Para cuando tenía 17 años un juez lo condenó a pagar con servicio comunitario. Luego de aquello, y tras el consejo de un gran profesor, Johnson mejoró sus notas y pudo acceder a la Universidad de Miami, uniéndose a los Miami Hurricanes. Aunque su objetivo era llegar a la CIA, descubrió que con sus notas no lo lograría, por lo que el fútbol y la NFL serían su mejor opción.

Lesiones y descubrir que no era lo suficientemente bueno, lo sacaron del fútbol americano. A los 24 años no tenia dónde ir, fue en ese momento cuando pensó en la lucha libre y tomar el puesto como el heredero de su padre. Poco tiempo pasó para que el carismático Dwayne tomara el nombre de “The Rock” o “La Roca”, por el que se hiciera conocido a nivel mundial a través de la WWE.

WWE

Un pequeño papel en “El regreso de la momia” en 2001 le abrió unas puertas que aún no conocía, las del cine. Esto le brindó una popularidad fuera de serie. De ahí en adelante muchos conocemos su historia: películas de acción, roles tiernos y chistosos con Disney, su papel en la saga de Rápido y Furioso y más.

Una serie entre la realidad y la ficción

“Young Rock” es un show que debutó en 2021 con grandes índices de sintonía. Cuenta la vida del actor. Pero hay ficción: la serie se genera a propósito de una ficticia campaña presidencial y cuenta con la voz de Johnson como narrador. Es una comedia digna de ver. ¿Y si se volviera realidad?

En la ficción, para 2032 continúa la campaña política por llegar a la Casa Blanca al mismo tiempo que la serie renovó para una segunda temporada, que se estrenó el pasado 15 de marzo y está disponible en HBO Max. Una campaña presidencial que podría gestarse en la vida real, esto porque Dwayne Johnson manifestó su interés en la carrera. “Consideraría una carrera presidencial en el futuro si es lo que la gente quiere. Realmente lo digo en serio, y no soy frívolo de ninguna manera con mi respuesta. Eso dependería de la gente”, expresó.

The Independent tiene declaraciones de Johnson en esa línea: dice que se postularía para presidente si “eso es lo que la gente quiere”. Lo ha manifestado constantemente.

The Rock

Según indicó La Vanguardia, una encuesta hecha por Pipsplay preguntaron a 30 mil personas cuál era su estrella de cine ideal para tener el cargo más importante de Estados Unidos. En esta encuesta, el ex luchador libre se llevó un 46% de las preferencias, lo que si se aplica a la población de Estados Unidos que tiene derecho a registrarse, le daría la victoria y se podría transformar en el próximo presidente de Estados Unidos.

¿Se podría convertir en realidad? ¿Yes We Can for The Rock? ¿Qué opinan de algo así?