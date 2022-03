‘There Goes My Hero’ ¿Quién era Taylor Hawkins? Fallecido y legendario baterista de los Foo Fighters

Una banda de rock no puede estar compuesta por un solo integrante, suena obvio, lo sé, pero no lo es tanto. Cada uno de los integrantes tiene un rol en particular y su instrumento hace que el sonido del colectivo siempre tenga un tinte especial. Hay quienes defienden que la guitarra, con sus líneas melódicas y fuertes virtudes para acompañar, es la esencial. Otros que el corazón del bajo es lo que da vida al grupo. También hay quiénes piensan que es la voz la que caracteriza e identifica el formato y finalmente los que consideran que la batería, quien abraza a todos los demás, es quien debe llevarse el mérito. Pero no, todos tienen un mismo valor e importancia en un género como este, donde el “somos” brilla por encima del “soy’. Y si hay una banda que ha sabido mantener el espíritu de la camaradería del rock es en definitiva Foo Fighters. Una banda que hoy está de luto por la muerte de uno, no de sus músicos, sino de sus hermanos.

Durante la celebración del primer día de Festival Estéreo Picnic los asistentes y amantes del rock recibimos la noticia que esta legendaria agrupación, tal vez la más grande del género en nuestros tiempos, había perdido a uno de sus integrantes a causa de su fallecimiento: Taylor Hawkins, baterista de 50 años que ante todo puso la música para hablar por él, con una gran sonrisa y el sentimiento de no miles, sino millones de fanáticos alrededor del mundo.

Es verdad, la noticia conmovió a los asistentes. Algunos con el trago amargo se decidieron a canalizar un poco de su dolor por medio de la melancolía de los chicos de Eric Burton, los Black Pumas, quienes de hecho, fueron los encargados de avisarle a todo el público de lo sucedido, sin embargo, el sinsabor aún queda... ahora bien, ¿y si recordamos un poco de quién fue Taylor Hawkins?

Músico, baterista, por momentos frontman. Nació en el año 1972 y con el paso de los años se convirtió en uno de los mejores amigos de Dave Grohl, líder de la banda. Hawkins siempre supo qué era lo que quería hacer. Su admiración a The Police y al baterista de Queen, Roger Taylor, lo llevaron a decidirse por la percusión y hay que decirlo, hoy el rock y la música lo extrañan.

En dos ocasiones se pudo presentar en Colombia, este sería el tercer encuentro con un público que lo amó y siempre lo recordará por medio de ese poderoso sonido que lo caracterizaba y vivía; de hecho, hace algunos años pudo describir su oficio con la siguiente frase:

“Vivimos y morimos por la gran espada del rock and roll. Estás obteniendo algo real: estás obteniendo sangre, estás obteniendo agallas, estás obteniendo un intercambio humano, y en realidad nos estamos alimentando de la audiencia y la emoción”.

Un ídolo.

Cualquier cantidad de palabras que aquí se mencionen, serán poco en comparación con lo que Taylor y Foo Fighters han hecho por la música mundial. Nos quedamos con las ganas de volverlo a ver rugiendo en la tarima, sin embargo, la música trasciende y no es un hasta luego, es un hasta siempre.