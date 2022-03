La historia de Taylor Hawkins, el baterista de Foo Fighters: falleció este viernes a los 50 años en Colombia

Taylor Hawkins nació en Forth Worth, Texas el 17 de febrero de 1972. El viernes recién pasado se había presentado en Santiago de Chile, en Cerrillos, en la última edición de Lollapalooza Chile. Era el baterista de Foo Fighters, tenía solo 50 años, y este viernes, cerca de la medianoche falleció. El concierto de Cerrillos, que se extendió hasta pasadas las 11:40 pm, fue una muestra total de su talento. Chile lo vería partir con vida, falleció en Bogotá Colombia.

Hace exactamente una semana no solo deslumbró a los asistentes con su virtuosidad en la batería, sino que se dio el lujo de cantar temas de Queen, cambiando roles con Dave Grohl. Quienes siguen a la banda saben que Grohl, vocalista de los Foo, tiene gran talento con la batería, pero no muchos sabían sobre la gran voz que poseía Hawkins. Fue una joya en medio del espectáculo.

Taylor Hawkins

Para cultura general: el cantaba varias de las canciones de Foo Fighters, además de hacer coros. Hawkins cantaba las canciones “Cold Day in the Sun” (del lado acústico de In Your Honor), “Have a Cigar” (Lado-B de “Learn to Fly”) y “Life of Illusion” (Lado-B de “Times Like These”). Y hace coro en los temas: Erase/Replace, Cheer Up, Boys (Your Make Up Is Running) y But, Honestly (del álbum Echoes, Silence, Patience & Grace). En vivo la cantidad de canciones en las que realiza coros era mayor. También es la voz principal en “Sunday Rain” del disco Concrete and Gold, canción cuyo reemplazo en la batería fue Paul McCartney.

El baterista Taylor Hawkins tocaba antes con Alanis Morrisette Foto: Getty Images

Su formación

La vida de Hawkins se desarrolló en primera instancia en Laguna Beach, California, a donde su familia se mudó en 1976, cuando sólo tenía 4 años. Tiene dos hermanos, Jason y Heather. Asistió al Thurston Jr. High School y más tarde fue a Laguna Beach High School. Se dice que se inició en los estudios musicales cuando tan sólo era un niño. Taylor inició y acabó su carrera de conservatorio, en percusión clásica.

Además de sus bases musicales clásicas, en distintas entrevistas señaló que tenía influencias de sus bandas favoritas (grandes clásicos del rock): The Police y Queen, Jane’s Adiction, Led Zeppelin, Guns N’ Roses y Pink Floyd.

Taylor Hawkins

Más de 20 años con los Foo

En 1997 se unió a la banda Foo Fighters. A mediados de la década del 2000 formó su propio grupo llamado “Taylor Hawkins and the Coattail Riders” en el que cantaba y toca la batería. Pero su vínculo con los Foo Fighters era lo más importante, pese a no haber sido el primero en los tambores junto a la banda.

Después de estar de gira durante la primavera de 1996, el grupo entró al estudio en Seattle con el productor Gil Norton para grabar su segundo álbum. Surgió un conflicto entre Dave Grohl y el entonces baterista William Goldsmith, que terminó por causar la salida de este último.

Foo Fighters Foto: AcidCow

Después la banda se reagrupó en Los Ángeles y regrabaron prácticamente todo el álbum con Grohl en la batería. Este disco, The Colour and the Shape, fue lanzado el 20 de marzo de 1997. En búsqueda de un nuevo baterista, Grohl contactó a Taylor Hawkins (que hacía estas labores en vivo para Alanis Morissette) para preguntarle si podía recomendarle a alguien. Grohl se sorprendió de que el mismo Hawkins se ofreciera como voluntario, y fue así que hizo su debut con los Foo justo a tiempo para el lanzamiento del disco.

Esta noche despedimos a un grande

En vida, Taylor fue reconocido. En el 2005 fue votado como el Mejor Baterista de Rock por la revista británica de baterías Rhythm.

Causa de muerte

La agrupación se iba a presentar en el Festival Estéreo Picnic (FEP) en Bogotá, Colombia, y, según relatan fuentes en el lugar a medios locales, se anunció en vivo que los estadounidenses no podrían cantar en el evento. Minutos después, se conoció la trágica noticia.

La Policía Metropolitana de Bogotá informó sobre estos hechos que funcionarios del hotel Casa Medina, ubicado en la localidad de Chapinero, dieron a conocer del deceso de Hawkins. “La causa de la muerte se encuentra por establecer. De acuerdo a versiones de allegados el deceso podría estar asociado al consumo de sustancias estupefacientes. Laboratorio de SIJIN e investigadores indagarán al respecto”, aseguraron.

Adiós Taylor.

Puedes ver su último concierto en Chile, durante el Lollapalooza 2022 aquí: