Ellos son los latinos nominados a los “Premios Oscar 2022”

Estamos cerca de la edición 94 de los “Premios Oscar”, y entre los nominados hay muchos talentos latinos que aspiran a levantar la aclamada estatuilla dorada, así que te compartimos quiénes son y en qué cintas trabajaron.

La ceremonia se realizará este sábado 27 de marzo, en el Dolby Theatre de Los Ángeles, California, en Estados Unidos.

Rachel Zegler

Es la protagonista de “Amor sin barreras” (“West Side Story”), que recibió siete nominaciones, entre ellas “Mejor Película”. La actriz es de ascendencia colombiana gracias a su mamá.

Cabe mencionar que, días antes de la ceremonia, se generó una gran controversia, pues la artista acusó a La Academia de no haberla invitado a la premiación, a pesar de que ella es la protagonista de la cinta y que la producción logró varias nominaciones.

Al final, Rachel recibió su invitación y asistirá a la gala.

Ariana DeBose

La actriz tiene ascendencia afro-puertorriqueña, por parte de su padre, y logró ser nominada como “Mejor actriz de reparto”, por su aparición en “Amor sin barreras” (“West Side Story”).

Varios críticos aseguran que Ariana opacó a su compañera Rachel, pues ella sí logró ser reconocida por su trabajo.

Sebastián Yatra

El cantante colombiano logró sobresalir gracias a que dio voz a “Dos oruguitas”, tema de la película “Encanto”, que está nominada por Mejor Canción. Además, el artista se presentará en la ceremonia para interpretarla en vivo.

Lin-Manuel Miranda

Destaca que fue el responsable de la música de “Encanto”, él es un artista neoyorquino, pero de padres puertorriqueños.

También fue director de “Tick, Tick... Boom!”, la cual fue bien recibida por el público, aunque sólo logró la nominación de “Mejor Actor” para Andrew Garfield.

Germanine Franco

Es una compositora, de raíces mexicanas, y recibió la nominación de “Mejor Banda Sonora” por la cinta “Encanto”.

Guillermo del Toro

El mexicano está nominado por “El callejón de las almas perdidas” (Nightmare Alley) y se espera que repita la hazaña de llevarse el premio por “Mejor Película”, y si lo logra, sería la segunda vez que lo conseguiría.

Carlos López Estrada

El mexicano está nominado en “Mejor Película Animada”, pues fue director de “Raya y el último dragón” (“Raya and the Last Dragon”). Cabe mencionar que Carlos es el hijo de la productora Carla Estrada.