Oscar 2022 celebrarán aniversario de ‘El padrino’ y ‘James Bond’

Los premios de la Academia son reconocidos por ser el mayor evento para celebrar el cine de alta calidad y sus estrellas. Y esta 94a entrega de los Oscars no será la excepción con una excelente selección de filmes y actores en sus nominaciones, y en esta ocasión, además, la celebración de icónicas cintas como lo fueron la primera de James Bond y El Padrino.

Será este domingo 27 cuando se celebren los 60 años de la primera película del agente 007 y los 50 del estreno de El padrino. “Tenemos algunas sorpresas en torno a eso. Todo es parte del tema principal de este año: “Amantes del cine unidos”, compartió Will Packer, quien está produciendo el espectáculo.

“Las películas son lo único que realmente nos une a muchos de nosotros como comunidad global”, dijo Packer. “Las películas te hacen sentir algo, te inspiran, te hacen aspirar”. A Packer se unieron las conductoras Regina Hall y Wanda Sykes, el director Glenn Weiss, la coproductora Shayla Cowan, el diseñador de producción de los Oscar David Korins y el director musical Adam Blackstone para una mirada previa de la ceremonia, que está haciendo todo lo posible por aumentar sus vistas, tras un declive que ha ocurrido en los últimos años.

Amy Schumer, quien es la tercera conductora de la velada, no estuvo presente pero tenía un mensaje que sus colegas entregaron: “No se preocupen, no es covid”.

Presentarán “We Don’t Talk About Bruno”

Prometieron una gran noche celebración y espectaculo, incluyendo una interpretación de la exitosa canción de Encanto, We Don’t Talk About Bruno, que no recibió nominación pero si ha dominado las listas de Spotify. Además los artistas de música latina Luis Fonsi y Becky G se unirán a miembros del elenco de la película durante una presentación del éxito de Lin-Manuel Miranda que ascendió a la cima de las listas de popularidad de Billboard, dijo la Academia.