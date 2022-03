Biopic sobre Marilyn Monroe no será apta para menores

La historia de Marilyn Monroe es una inacabable fuente para la industria del entretenimiento. Muerta a los 36 años en extrañas circunstancias, la actriz, modelo e icono de la revolución sexual de los años 50, Monroe sigue dando de qué hablar, esta vez a través de una película cruda que dejará a un lado el glamour y los flashes para entrar al mundo más oscuro de su vida.

Tras varios años de preparación, esta cinta será un hecho y se tiene previsto su estreno a finales de este año, con la actriz cubana - española Ana de Armas en el rol protagónico.

Para su director Andrew Dominik, la clasificación de no apta para menores de 17 años que acaba de publicarse es un disparate. “Si miro un episodio de ‘Euphoria’ (de HBO’, es mucho más gráfico que cualquier cosa que suceda en ‘Blonde’”, opinó.

Ana de Armas como Marilyn Monroe (Agencias)

Todo el lío entre el director y Netflix tiene que ver con un supuesto “cunnilingus menstrual” ( presuntamente a Marilyn Monroe) y una brutal violación, lo que en parte ha explicado que la cinta lleve años rechazada de los grandes estudios debido a que el realizador no quiere paños tibios al contar la historia.

Una adaptación de una novela sobre Marilyn Monroe

“Es una película sobre la condición humana. Cuenta la historia de cómo un trauma infantil da forma a un adulto dividido entre un yo público y uno privado. Es básicamente la historia de cada ser humano, pero utiliza un cierto sentido de asociación que tenemos con algo muy familiar, a través de la exposición a los medios”, opinó el director Dominik, citó el portal Tomatazos.

“Toma todas esas cosas y cambia el significado de ellas de adentro hacia afuera, de acuerdo con cómo se siente, que es básicamente cómo vivimos. Es la forma en que todos operamos en el mundo. Simplemente me parece muy resonante. Creo que el proyecto tiene muchas posibilidades realmente emocionantes, en términos de lo que se puede hacer, cinematográficamente”, dijo a Collider.

Ana de Armas como Marilyn Monroe (Agencias)

“Blonde”, es una adaptación del bestseller de la cinco veces finalista al premio Pulitzer Joyce Carol Oates publicada en el año 2000. En el reparto se incluye a Adrien Brody, Bobby Cannavale y Julianne Nicholson. La idea de hacer la película a partir del libro comenzó en el año 2012, y su producción dio inició hasta 2019.

Netflix será la plataforma de estreno afinales de este año. La última lista de clasificaciones de la Motion Pictures Association ubicó a Blonde como NC-17, lo cual significa que el contenido no será apto para menores de 17 años.

Movimiento “Me too”

Dominik tiene en su haber otras cintas biográficas tales como: One More Time with Feeling y El Asesinato de Jesse James por el Cobarde Robert Ford). Agradeció al movimiento “Me Too” por dar piso a la necesidad de visibilizar lo que pocos saben sobre una Marilyn Monroe abusada y explotada hasta la muerte.

Ana de Armas como Marilyn Monroe (Captura)

“A nadie le interesaba antes este tipo de mierda ni cómo es ser una chica no querida ni cómo es pasar por la picadora de carne que es Hollywood”, citó Esquire. Ana De Armas está también ante uno de los mayores retos cinematográficos de su carrera. La ex de Ben Affleck, de 33 años, dará rostro a un enfoque poco esperado sobre esta estrella del cine.

