Netflix Games presenta tres nuevos videojuegos, dos de ellos disponibles ya

Netflix Games, la plataforma de videojuegos de Netflix, presentó esta semana tres nuevos juegos de video, dos de ellos ya disponibles y uno que se espera para el futuro. Son This Is A True Story, Shatter Remastered e Into The Dead 2: Unleashed.

This Is a True Story y Shatter Remastered se encuentran en la plataforma desde este martes, mientras que Into The Dead 2: Unleashed lo hará próximamente.

Lanzada en 2021, Netflix Games cuenta con videojuegos compatibles con Android e iOS, y todo lo que se necesita para disfrutarlos es la suscripción a Netflix.

Muchos de ellos se pueden jugar sin conexión a internet, y la plataforma cuenta con títulos como Stranger Things: 1984, Shooting Hoops, Card Blast y Teeter Up.

“Ya sea que desees un juego casual que puedas comenzar desde cero o una experiencia inmersiva que te permita profundizar en tus historias favoritas, queremos comenzar a construir una biblioteca de juegos que ofrezca algo para todos”, afirmó Mike Verdu, vicepresidente de Desarrollo de Juegos, durante la presentación de Netflix Games en 2021.

Ahora, vamos a los tres nuevos videojuegos de la plataforma.

This Is a True Story

This Is a True Story (Netflix Games)

Desarrollado por Frosty Pop en colaboración con Charity: Water, comparte la historia real de la lucha diaria de una mujer africana subsahariana para obtener agua para su familia. Charity: Water es una ONG que lleva agua potable, limpia y segura a personas en países en desarrollo. Destaca no solo por el significado de su historia, sino por la belleza de las imágenes.

Shatter Remastered

Shatter Remastered (Netflix Games)

La versión actualizada de Shatter, el juego de 2009 de Sidhe para PlayStation 3, es un juego de ladrillos de inspiración retro con docenas de niveles y batallas. Posee tablas de clasificación globales para comparar con otros usuarios. Su banda sonora, de estilo electrónico, fue creada por el músico neozelandés Module.

Into The Dead 2: Unleashed

Into The Dead 2: Unleashed (Netflix Games)

Un clásico de los combates contra zombies, es un híbrido de corredor – tirador. El jugador debe defenderse de las amenazas de los muertos vivientes, en escenarios como campos petroleros, bases militares, bosques en llamas y cimas de montañas congeladas.