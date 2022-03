Finalmente Nintendo emite una declaración por las caídas de las tiendas de Wii y DSI: ¿Es el cierre definitivo?

Es cierto que las consolas de Wii y DSI ya son equipos obsoletos. También es verdad que sus tiendas virtuales ya no funcionan al 100 por ciento al no permitir comprar nuevos videojuegos desde hace años. Sin embargo, los usuarios de estos aparatos de Nintendo tenían la posibilidad de acceder a los títulos previamente adquiridos.

Pero desde hace aproximadamente ocho días las tiendas de Wii y DSI están totalmente caídas. Lo primero que se pensó es que finalmente llegó el cierre definitivo; algo que de ser cierto sería muy extraño, ya que Nintendo acostumbra a emitir un comunicado previo.

No obstante, el silencio de la compañía nipona hacía pensar que el fin por completo de las tiendas digitales del Wii y el DSI habían llegado en pleno inicio del segundo trimestre del 2022. Hasta que este miércoles 23 de marzo finalmente emitieron una declaración; muy escueta, ciertamente... Pero declaración al fin y al cabo, que al menos deja una esperanza y la espera por conocer mayores detalles de lo que está sucediendo.

Lo más extraño del asunto es que tanto la Wii Shop Channel y la Nintendo DSI Shop cayeron de forma repentina. Sin aviso y sin intermitencias, simplemente un día no abrieron más desde el 16 de marzo.

Nintendo: “Están en mantenimiento”

El portal 3D Juegos se hace eco de una declaración que representantes de Nintendo le ofrecieron a un medio llamado Kotaku. “Wii Shop Channel y Nintendo DSi Shop están actualmente en mantenimiento. Daremos más información próximamente”, le dijo un portavoz de la empresa al medio citado a través de un correo electrónico.

“Proporcionaremos una actualización en una fecha posterior”, le añadieron sin mayores detalles. La Wii Shop cerró para las compras en 2019, mientras que la tienda de Nintendo hizo lo propio en el 2017. En ambos casos se mantuvo la posibilidad de descargas de los títulos comprados previamente.

Y aunque sí dijeron que en algún momento iban a poner un candado definitivo, no declararon cuando sería específicamente. Solo resta esperar por Nintendo para que termine el presunto mantenimiento y posteriormente a ellos libere de nuevo las tiendas virtuales o las cierre de forma definitiva.

Mientras tanto, los reportes en las redes siguen siendo los mismos: los usuarios que compraron antes del cierre perdieron el acceso por completo a los juegos.

No puedo acceder a la Shop para descargar mis compras en Nintendo DSi y Wii… Se desconectaron silenciosamente 🙈 pic.twitter.com/ibE8UkWBYP — TheWizWiki (@TheWizWiki) March 21, 2022