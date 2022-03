Ewan McGregor confiesa que “usa la Fuerza” de Kenobi para abrir puertas en supermercados

El que es Jedi usa la Fuerza cuando más lo necesita o al menos es lo que piensa Ewan McGregor. El protagonista de la serie de Star Wars Obi-Wan Kenobi, que se estrenará pronto en Disney Plus, confesó que “la usa” para abrir puertas en supermercados.

Puertas automáticas, obvio.

“Siempre hago un pequeño movimiento Jedi para las puertas y ocasionalmente me han atrapado haciéndolo”, bromeó McGregor en una entrevista con Entertainment Weekly. “Ya sabes, como en el supermercado o algo así, cuando estoy sacando mi carrito y hago un pequeño (movimiento)”.

“Es por mi propia (diversión), porque me hace reír, pero ocasionalmente me han atrapado haciendo eso, ¡y es un poco vergonzoso!”.

McGregor ha interpretado al Maestro Kenobi en las precuelas de Star Wars de 1995 a 1997, y ahora lo hará en la serie de Star Wars para Disney Plus, que se estrena el 25 de mayo.

La serie constará de seis capítulos, y reúne a McGregor con su antiguo compañero, Hayden Christensen, como Anakin Skywalker / Darth Vader.

También cuenta con Joel Edgerton como el tío Owen Lars, Rupert Friend como El Gran Inquisidor y Sung Kang como el Quinto Hermano, además de Moses Ingram como Reva / Tercera Hermana.

¿Utiliza Ewan McGregor los trucos mentales Jedi de Kenobi?

¿Y los trucos mentales Jedi? “He sido acusado de hacerlo aquí y allá por personas que están tratando de ser graciosas, pero no, no los he usado”, bromea McGregor. Ni siquiera con sus hijos. “Serían totalmente impermeables a todo el truco mental Jedi. No les importa. ¡No funcionaría en ellos!”.

“He visto hipnotizadores de televisión y esas cosas… donde realmente hacen que la gente crea algo que no es cierto por la forma en que dicen las cosas. Pero no, no tengo esas habilidades”.

Obi-Wan Kenobi

McGregor también habló sobre su inspiración para encarnar a Obi-Wan Kenobi: Sir Alec Guinness, el legendario actor que hizo el papel en la trilogía original de Star Wars.

“Soy un gran fanático y lo pasé muy bien estudiándolo a través de sus primeras películas”, dijo el escocés, de 50 años. “Es algo divertido tratar de imaginarlo como un chico joven. Me estoy acercando mucho más en edad a él, así que será mi desafío tratar de conocerlo en algún lugar”.