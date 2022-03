Master Chief jugaba Mario Bros y ama a Neruda: entrevistamos a Pablo Schreiber por la serie de Halo

Se acerca la fecha que parecía inconcebible. La serie de Halo está por estrenarse en Paramount+ llegando con ello el momento de la verdad y de despejar las dudas que los fans y espectadores casuales se han venido haciendo.

Se trata de un proyecto que ha recorrido un largo camino, con distintos equipos y encarnaciones, antes de poder materializarse en esta aventura episódica que por fin iniciará el 24 de marzo de 2022.

Con motivo de ello tuvimos la fortuna de ser invitados por los chicos de Paramount+ para conocer un poco más sobre la serie de Halo y charlar con el buen Pablo Schreiber, el mismísimo Master Chief en persona.

Gracias a esta oportunidad logramos una curiosa conversación en donde pudimos abordar bastantes y jugosos temas. Desde su infancia y con los videojuegos, el peso físico del traje de Master Chief, un detalle inquietante de lo que veremos en la segunda temporada y hasta el origen de su nombre que tiene un estrecho vínculo con la poesía chilena.

La primera, obvia y necesaria pregunta que debíamos hacerle a Pablo caía por su propio peso: ¿el actor encargado de interpretar al Jefe Maestro se considera o no un auténtico gamer?

Para nuestra sorpresa nos compartió un detalle de su pasado relacionado con Nintendo y se puso honesto sobre su preparación para el rol:

“No soy un gamer. No crecí siquiera con un televisor. Tuve mi primer sistema de videojuegos cuando tenía 12 años y era la NES con el paquete de tres juegos con Super Mario Bros., Duck Hunt y World Cup Class Track and Field. Pero esos fueron los únicos juegos que tuve. Jugué con esa consola durante unos dos años y luego, cuando me mudé, ya no tenía videojuegos.

Así que no tuve ninguna experiencia real como videojugador. Jugué un poco de Halo en la escuela secundaria cuando iba a la casa de mi amigo, pero esa fue la única interacción que tuve con el título y realmente solo lo conocía como un First Person Shooter. No jugué las campañas, así que no conocía a fondo la historia.

De manera que cuando conseguí el papel realmente el proceso se enfocó en aprender la mitología. Eso ha sido increíble, ya sabes, aprender toda la historia, comprender el nivel y la cantidad de lo que se ha establecido. Ha sido alucinante y realmente maravilloso.”