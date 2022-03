Netflix anuncia Tekken: Bloodline, anime basado en el popular videojuego, ¿cuándo saldría?

Netflix sigue apostando por las series basadas en videojuegos: será el turno de Tekken: Bloodline, cuyo origen está en el popular juego de Namco.

La plataforma lanzó el teaser trailer del anime, que estará disponible para 2022, sin dar a conocer mayores detalles sobre la fecha.

El resumen de Netflix señala que Tekken: Bloodline se centrará en Jin Kazama, un personaje que se unió al videojuego en Tekken 3.

¿En que podría basarse Tekken: Bloodline para Netflix?

De acuerdo con The Verge, si Tekken: Bloodline sigue los juegos, el programa de Netflix trabajará con los pormenores de The King of Iron Fist Tournament.

Tekken: Bloodline

Esto incluiría el control de una poderosa corporación como su premio, la lucha de poder intergeneracional de la familia Mishima (que dirige tanto la corporación como el torneo) y los poderes de la mutación Devil Gene, compartida por Heihachi Mishima, su hijo Kazuya y su nieto, Jin Kazama.

¿Qué dice el resumen de Tekken: Bloodline de Netflix?

“El poder lo es todo’. Jin Kazama aprendió las artes de defensa personal de la familia, las artes marciales tradicionales al estilo Kazama, de su madre a una edad temprana. Aun así, era impotente cuando un mal monstruoso apareció de repente, destruyendo todo lo que le era querido, cambiando su vida para siempre. Enojado consigo mismo por no poder detenerlo, Jin juró venganza y buscó el poder absoluto para exigirlo. Su búsqueda conducirá a la batalla definitiva en un escenario global: The King of Iron Fist Tournament”. — Netflix

Tekken contó con una adaptación para el cine en 2010, una película live action que tuvo el triste honor de ser una de las 43 películas con calificación del 0% en Rotten Tomatoes.

A continuación, el teaser tráiler de Tekken: Bloodline.

Series que pueden verse en Netflix con origen en videojuegos

Como hemos dicho, no es el primer videojuego que es adaptado para la plataforma de Netflix. Hacemos una lista de los principales:

Resident Evil llegará en julio de este año, en formato live action.

llegará en julio de este año, en formato live action. League of Legends, Arcane, tuvo un desempeño más que positivo.

tuvo un desempeño más que positivo. Otra adaptación live action, esta vez de One Piece , comenzó su producción a principios de 2022.

, comenzó su producción a principios de 2022. Castlevania, basada en Castlevania III: Dracula’s Curse.

basada en Castlevania III: Dracula’s Curse. Minecraft: Modo Historia.

Carmen Sandiego, todo un clásico de los MS-DOS de los 90.

todo un clásico de los MS-DOS de los 90. Angry Birds Toons.

Rabbids: La Invasión, de Rayman Raving Rabbids (Ubisoft).

de Rayman Raving Rabbids (Ubisoft). Pac-man y las aventuras fantasmales, otro clásico.

otro clásico. Sonic Boom.

The Witcher, una exitosísima serie, de las mejores adaptaciones de videojuegos a plataformas de videos y películas.

Desarrollado por Namco, Tekken nació para el Arcade en 1994. Desde entonces, y para diversas consolas, ha contado con 18 videojuegos distintos, siendo el más reciente Tekken 7, lanzado en 2017 para Arcade, PlayStation 4, Xbox One y Microsoft Windows.