¿Sabías que estas celebridades han protagonizado más de un programa de Disney Channel?

A veces, es fácil pensar en una actriz o actor por solo uno de los papeles, es por eso que cuando aparecen en un programa o película diferente, puede ser un gran shock. Pero la verdad es que muchas estrellas notables de Disney Channel aparecieron en varios programas del canal de televisión.

Zendaya, por ejemplo, es conocida por su papel de Rocky Blue en “Shake It Up!”, pero fue la agente encubierta de “KC Undercover” además de aparecer en “ANT Farm”. En agosto de 2017 la actriz declaró: “Cuando me fui de Disney, no había familias de color en el canal… Pensé que esa era una gran razón por la que quería volver”.

G. Hannelius también ha participado en varios programas a lo largo de los años. Los fanáticos probablemente la recordarán como Avery Jennings en “Dog With a Blog”, pero en realidad protagonizó un total de cinco series diferentes de Disney. En el caso de Debby Ryan interpretó a Jessie Prescott en “Jessie”, Aubrey Macavoy en “Girl Meets World” y Bailey Pickett en “The Suite Life of Zack and Cody”.

Bella Thorne fue la amiga de Zendaya CeCe Jones en “Shake It Up!”Sin embargo, dio vida a Nancy Lueke en “Wizards of Waverly Place” y volvió a unirse a la estrella de “Spider-Man Home Coming” como Jolie en “KC Undercover”. Por su parte,Selena Gomez interpretó a Mikayla en “Hannah Montana”, fue la irreverente Alex Russo en “Wizards of Waverly Place” y Gwen en “The Suite Life of Zack and Cody”.

Otra cara conocida del canal de Micky Mouse es Bridgit Mendler, quien interpretó a Juliet Van Heusen en “Wizards of Waverly Place”, Teddy Duncan en “Good Luck Charlie” y Penny en “JONAS”. Otro nombre de la lista es China Anne McClain, quien dio vida a Chyna Parks en “ANT Farm”, Tina en “Wizards of Waverly Place”, Kiara en “JONAS” e Isabel en “Hannah Montana”.