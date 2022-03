William Hurt fallece: que sucederá con su papel de villano en el MCU

Los fans del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU) han recibido un duro y triste golpe con la noticia del fallecimiento del legendario actor William Hurt.

Si bien el histrión no formaba parte de la alineación principal de protagonistas, bajo su papel como Thunderbolt Ross se había convertido en uno de los antagonistas más interesantes de esta saga de filmes. El actor debutó en el papel de Thunderbolt Ross en “El Increíble Hulk”, y lo vimos por última vez en “Viuda Negra”.

Ahora con la noticia de su muerte se viene una necesaria pregunta sobre el porvenir de su personaje y cómo podría afectar al futuro de las siguientes fases de esta franquicia.

En este espacio compartiremos los principales detalles sobre su deceso, su legado en el MCU y las probables implicaciones que podría tener este giro inesperado para las películas y series que vienen.

Qué sucederá en el MCU tras la muerte de William Hurt

William Hurt, según marca el reporte original de Deadline, uno de los primeros medios en confirmar la noticia, falleció a los 71 años de edad.

Su muerte fue confirmada por uno de los hijos del actor, William Hurt, quien publicó un comunicado en donde confirmó que el actor ganador del Oscar murió por causas naturales en completa paz y en compañía de su familia.

William Hurt. El actor estadounidense ha sido ganador de un premio Óscar. (Foto: Cortesía.)

A lo largo de su ejemplar trayectoria Hurt fue tres veces nominado al Premio Oscar, obteniendo la anhelada estatuilla por su interpretación en Kiss of the Spider Woman, de 1985.

Aunque a lo largo de su trayectoria encontramos que ha formado parte de grandes clásicos para la comunidad amante de la ciencia ficción.

Con filmes como Dark City de Alex Proyas, A.I. Artificial Intelligence de Steven Spielberg, Altered State de Paddy Chayefsky, Until the End of the World, Lost in Space y un largo etcétera.

Sus papeles más emblemáticos para generaciones recientes vinieron en 2008, cuando se integró al elenco de The Incredible Hulk como antagonista, encarnando el papel de Thunderbolt Ross.

Este “villano” contaba con la cualidad de regirse por un código moral estricto que lo posicionaba en contra de los superhéroes del MCU, sin ser necesariamente malévolo.

Recordando los eventos del final de la Fase 3 y el arranque de la Fase 4 del MCU podemos constatar que su personaje seguía vivo tras el chasquido de Thanos que eliminó a la mitad de la humanidad.

Cronológicamente la última vez que lo vimos en pantalla fue en el cierra de la etapa anterior con Avengers: Infinity War y Avengers: Endgame.

Aunque lo vemos como una figura de peso en la cinta de Black Widow, cuya trama se ubica en un momento previo de la línea de tiempo.

De igual forma su personaje es mencionado en las series del MCU exclusivas de Disney Plus y que se complementan con la Fase 4. Por lo que técnicamente su personaje sigue vive.

El perfil del actor en IMDb muestra que William Hurt no habría participado en ningún proyecto de Marvel próximo a estrenarse.

Lo que lleva a imaginar que la gente detrás de la franquicia deberá implementar algún movimiento para darle una digna despedida cerrando su ciclo.

Pero por lo pronto el personaje se encuentra en el limbo.

Descanse en paz.