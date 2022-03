Desde que se estrenó la serie ‘Sabes quién es’ todos se han volcado a disfrutar de esta trama que está repleta de acción, suspenso e intrigas. Pues ella está protagonizada por una mujer que no deja de generar dudas sobre su pasado y ahora de su presente.

Y es que ella trata de ocultar en todo momento quién es, mantiene un bajo perfil y está dispuesta a defender a su hija de todo y de todos, pero ante un incidente en el que ambas corren peligro, no le queda más que dejar ver que está más que preparada para enfrentar una situación de alto peligro y lo peor, que posee cicatrices en su cuerpo que invitan a sospechar que hay algo más allá de su valentía.

Es por eso que esta producción se ha convertido en lo más visto de Netflix en las últimas semanas, pues la trama está llena de detalles, tensiones y demás escenas que invitan a seguir descubriendo el por qué Laura se muestra tan aterrada ante el inminente regreso de su pasado que la deja de nuevo en peligro.

Series similares a ‘Sabes quién es’ para los amantes de la acción e intriga policial

Desde un inicio la serie policial ‘Sabes quién es’ deja ver que hay muchos misterios que resolver. Esta fórmula fue tan bien manejada que no hay quien no se resista a ver cada uno de los ocho capítulos que conforman esta producción en la que no hay espacio para las deducciones, sino por el contrario, para conocer qué es lo que pasará si esta misteriosa mujer no se abre y deja atrás todo lo que la mantiene tan preocupada.

Y como su desenlace es cada vez más inesperado, te mostramos otras series que guardan similitud con esta trama que no ha dejado de causar impacto entre la audiencia que ama este tipo de géneros e historias:

Quédate cerca

Esta es una de las producciones que más intriga e incertidumbre maneja, pues se concentra en cómo un grupo de personas que estuvieron vinculadas a aun terrible crimen deciden empezar sus vidas de cero, dejar el pasado atrás, pero tras las vueltas que da el destino se tropiezan nuevamente con lo que tratan de ocultar en sus nuevas vidas.

Es una serie ideal para ir develando el por qué de cada situación y cómo se interconectan cada uno de los culpables del nuevo acoso que se les aborda a los personajes.

La mujer de la casa de enfrente de la chica en la ventana

Su sinopsis habla por sí sola: “Cuando un guapo vecino se muda al otro lado de la calle, Anna, con el corazón roto y para quien todos los días son iguales, comienza a ver una luz al final del túnel. Pero pronto será testigo de un espantoso asesinato... o eso cree”.

En ella existe toda la intriga, miedos e incertidumbre sobre lo que puede pasar en su vida en caso de ser descubierta por quienes cometieron el terrible hecho que le cambió toda su esperanza de conocer el amor.