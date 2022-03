Rebel Wilson habla sobre su pérdida de peso tras las críticas y da lecciones de amor propio

Rebel Wilson ha impactado a sus fans y al mundo del espectáculo con su gran transformación al perder al menos 35 kilos.

La reconocida por sus dotes de actriz comediante ha tenido que enfrentar una gran cantidad de críticas y suposiciones sobre la cobertura mediática de su peso pues hay quienes especulan sobre su historial de dietas.

Sin embargo, ella ha demostrado que está en su mejor momento y en medio de la presentación de los BAFTA 2022 decidió abordar el tema.

Rebel Wilson da lecciones de amor propio

La celebridad recordó su última aparición en la premiación en 2020 donde aún lució algunos kilos de más.

“Puede que mi aspecto sea un poco diferente al de la última vez que me visteis aquí. Esta era yo hace dos años y desde entonces he hecho una gran transformación”, dijo mientras aparecía una imagen suya en las pantallas al otro lado del escenario. — Rebel Wilson

Rebel decidió adelantarse a los medios y hablar sobre su pérdida de peso utilizando su particular sentido del humor.

“Todo el mundo me pregunta: ‘por qué has perdido peso’. Bueno, está claro que fue para llamar la atención de Robert Pattinson... ¡Es una broma! Chicos, en serio, no he perdido peso sólo por un chico. ¡Como si! Lo hice para conseguir más papeles de actriz”, bromeó. — Rebel Wilson

Dando la nota, La boda de mi mejor amiga y Mejor solteras, son algunas de las comedias más prestigiosas en las que ha actuado la celebridad, y -lamentablemente- siempre con el mismo rol. Su peso era una de las razones por las que encasillaban a la actriz en los mismos personajes, pero ahora todo ha cambiado.

Esta sería su primera presentación luego de bajar de peso. Aunque para algunos de los presentes resultó incómodo que tocara el tema, para ella fue importante abordarlo.

“Todo el mundo me pregunta: ‘por qué has perdido peso’. Bueno, está claro que fue para llamar la atención de Robert Pattinson... ¡Es una broma! Chicos, en serio, no he perdido peso sólo por un chico. ¡Como si! Lo hice para conseguir más papeles de actriz”, bromeó. — Rebel Wilson

Durante una entrevista para Hollywood Reporter, la propia Rebel confesó que le han llegado diferentes papeles desde que perdió peso.