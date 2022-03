Premios BAFTA 2022: Los ganadores de la gran noche

Los Premios BAFTA 2022, que hacen honor a lo mejor del cine británico e internacional, se llevaron a cabo el domingo 13 de marzo desde el Royal Albert Hall de Londres y fueron presentados por la Academia Británica de Artes Cinematográficas y Televisivas. Dicha entrega de premios fue conducida por la actriz Rebel Wilson.

A continuación compartimos las categorías y sus ganadores:

La actriz australiana Rebel Wilson. Premios BAFTA 2022 ¿Dónde ver en vivo? Lista de ganadores. / Foto: Joel C Ryan / Invisión / AP (Joel C Ryan/Joel C Ryan/Invision/AP)

Diseño de producción

Patrice Vermette, Zsuzsanna Sipos - Dune (Duna)

Documental

Summer Of Soul

Guión original

Paul Thomas Anderson - (Licorice Pizza)

Guión adaptado

Siân Heder - (CODA)

Mejor película británica

Belfast

Actor secundario

Troy Kotsur - (CODA)

Troy Kotsur. Premios BAFTA 2022 ¿Dónde ver en vivo? Lista de ganadores. / Foto: Getty Images (Joe Maher/Getty Images)

Película no en inglés

Drive My Car

Diseño de vestuario

Jenny Beavan - (Cruella)

Actriz de reparto

Ariana DeBose - West Side Story (Amor Sin Barreras)

Ariana DeBose. Premios BAFTA 2022 ¿Dónde ver en vivo? Lista de ganadores. / Foto: Getty Images (Joe Maher/Getty Images)

Premio EE Rising Star (público)

Lashana Lynch

Debut destacado de un escritor, director o productor británico

Jeymes Samuel - (The Harder They Fall)

Reparto

Cindy Tolan - West Side Story (Amor Sin Barreras)

Maquillaje y peinado

Linda Dowds, Stephanie Ingram, Justin Raleigh - (The Eyes Of Tammy Faye)

Banda Sonora Original

Hans Zimmer - Dune (Duna)

Sonido

Mac Ruth, Mark Mangini, Doug Hemphill, Theo Green, Ron Bartlett - Dune (Duna)

Edición

Tom Cross, Elliot Graham - (No Time To Die)

Cinematografía

Greig Fraser - Dune (Duna)

Efectos visuales especiales

Brian Connor, Paul Lambert, Tristan Myles, Gerd Nefzer - Dune (Duna)

Cortometraje Británico

Cherish Oteka - (The Black Cop)

Cortometraje británico de animación

Jordi Morera - (Do Not Feed The Pigeons)

Actriz principal

Joanna Scanlan - (After Love)

Joanna Scanlan. Premios BAFTA 2022 ¿Dónde ver en vivo? Lista de ganadores. / Foto: Getty Images (Joe Maher/Getty Images)

Director

Jane Campion - The Power Of The Dog (El poder del perro)

Actor principal

Will Smith - King Richard (Rey Richard)

Película animada

Jared Bush, Byron Howard, Yvett Merino, Clarke Spencer - Encanto

Clark Spencer, Yvett Merino y Jared Bush. Premios BAFTA 2022 ¿Dónde ver en vivo? Lista de ganadores. / Foto: Getty Images (Joe Maher/Getty Images)

Mejor película

The Power Of The Dog (El poder del perro)