Así celebró Avril Lavigne los 20 años del lanzamiento de ‘Complicated’, su más grande éxito

A través de su Instagram la cantante Avril Lavigne celebró las dos décadas de lo que fue su indetenible y éxitos debut en el mercado al lanzar el primer sencillo ‘Complicated’, que se desprende de su álbum ‘Let Go’.

“Esta canción ocupa un lugar tan especial en mi corazón. Fue mi primer sencillo de mi primer álbum. La canción que empezó todo para mí. ¡¡¡Malditas corbatas... delineador de ojos negro... camisetas sin mangas... zapatos gordos sk8... Dickies!!! Este fue el primer video musical que filmé. La primera vez que me escuché en la radio... Por siempre agradecido con mis coautores Lauren Christy y The Matrix. Fueron el primer equipo que realmente me atrapó y entendió mi sonido y mi visión”, escribió al cantante.

El lanzamiento de ‘Complicated’ tuvo un gran impacto en la carrera de Lavigne, y aumentó las ventas del álbum significativamente. La canción fue nominada para dos premios Grammy, llegó al número dos en el Billboard Hot 100 de los Estados Unidos, número tres en Reino Unido y número uno en Australia y Nueva Zelanda.

El disco obtuvo certificado cuádruple de disco de platino por la RIAA, haciendo a Avril Lavigne como la artista femenina con más ventas en ese año y con el álbum debut más vendido también de ese año.

En el vídeo musical varias escenas se rodaron en el Eagle Rock Plaza de Los Ángeles el día del lanzamiento del sencillo en los Estados Unidos. De acuerdo con Burlingame, el vídeo de ‘Complicated’ ayudó a Lavigne a «establecerse como la “anti-Britney Spears”.

El debut de Lavigne ayudó a que los jóvenes encontraran lo que estaban buscando en el mundo que estaba reinado por el pop. El vídeo tuvo un costo de 1 millón de dólares y en él, el vestuario de la cantante constaba de una camiseta sin mangas y pantalones holgados, con una corbata de gran tamaño alrededor de su cuello.

El vídeo comienza con Lavigne preguntándole a sus compañeros de banda si quieren ir al centro comercial, ellos aceptan y la música comienza. Ellos se actúan de una forma rebelde haciendo bromas a algunos compradores y empleados. Y se intercalan imágenes de Lavigne y su banda interpretando la canción en un parque de skateboarding.

Avril Lavigne y ‘Complicated’ en Spotify

El primer single ‘Complicated’ del álbum debut de Avril Lavigne finalmente se ha unido a la lista de canciones que han superado los 500 millones de reproducciones en la plataforma musical de Spotify.

A ella le sigue el también éxito ‘Sk8er Boi’, que se alza con 344 millones de reproducciones, y ‘I’m With You’ con 168 millones respectivamente, siendo estas las más reproducidas de la artista.