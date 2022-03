Amazon Prime Video conversa con Sony para hacer una serie del juego God of War

God of War puede convertirse en una serie de Amazon Prime Video, si finalmente las negociaciones con Sony llegan a buen puerto. El popular videojuego de PlayStation puede seguir la senda de otros como The Last of Us (HBO) o Twisted Metal (Peacock).

Deadline dio a conocer la información, citando a fuentes cercanas a ambas compañías. No obstante, no hubo declaraciones oficiales al respecto.

God of War

Mark Fergus y Hawk Ostby, los productores ejecutivos de The Expanse, y Rafe Judkins, de The Wheel of Time, serían los directores de la serie de Amazon Prime Video.

Fergus y Ostby compartieron una nominación al Oscar por coescribir Children of Men, además de coescribir el guion de Iron Man (2008). Judkins fue guionista y productor en Agents of SHIELD.

De las consolas al cine y las plataformas de videos

No existen mayores detalles al respecto, pero cada vez más plataformas y productoras buscan adaptar videojuegos exitosos, para series o películas.

Son los casos de Twisted Metal (Peacock), Ghost of Tsushima, Uncharted, Metal Gear Solid, The Last of Us (HBO), Halo (Paramount +) y Resident Evil (Netflix).

Amazon Prime Video está pegando duro con sus apuestas. Deadline recuerda que posee la serie Fallout (Killer Films), protagonizada por Walton Goggins; y está adaptando Mass Effect, además de cerrar un acuerdo con dj2 Entertainment para desarrollar series de televisión basadas en IP de juegos.

La evolución de God of War para PlayStation

God of War es una de las franquicias más exitosas de PlayStation. Pertenece al estudio Santa Monica, de Sony, y ha producido siete juegos para cuatro consolas de la empresa de Sony.

Protagonizado por el antiguo guerrero espartano Kratos, que busca vengarse del dios Ares, el año 2005 significó el de la salida de God of War, para PS2, 3 y Vita.

Luego siguieron:

God of War: Betrayal (2007, teléfono móvil).

(2007, teléfono móvil). God of War II (2007, PlayStation 2, 3 y Vita).

(2007, PlayStation 2, 3 y Vita). God of War: Chains of Olympus (2008, PlayStation 3 y Portable).

(2008, PlayStation 3 y Portable). God of War III (2010, PlayStation 3 y 4).

(2010, PlayStation 3 y 4). God of War: Ghost of Sparta (2010, PlayStation 3 y Portable).

(2010, PlayStation 3 y Portable). God of War: Ascension (2013, PlayStation 3).

(2013, PlayStation 3). God of War (2018, PlayStation 4 y PC). Esta producción se alzó, entre otros, con el premio al Juego del Año en los Game Awards 2018.

Se espera que para 2022 llegue la octava entrega de la franquicia, God of War: Ragnarok, para PlayStation 4 y 5.