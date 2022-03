Zoë Kravitz: De ser rechazada en ‘Dark Knight Rises’ a ser la estrella de ‘The Batman’

Zoë Kravitz como Mulher-Gato em 'The Batman' (Foto: Divulgação)

Una de las cosas más atractivas del nuevo filme The Batman, es la interpretación de Zoë Kravitz en el papel de la icónica Selina Kyle, mejor conocida como Gatúbela. Su química en pantalla con su coestrella Robert Pattinson es de los puntos mas altos que tiene la cinta.

Sin embargo, pese a su gran talento, Kravitz recientemente reveló que en el pasado no fue recibida con brazos abiertos en una producción sobre el Caballero de la Noche: en ese caso, la secuela de películas de la trilogía de Christian Bale.

En 2015, la actriz, hija de Lenny Kravitz y Lisa Bonet, reveló que no pudo “conseguir una audición para un pequeño papel que estaban seleccionando”, y relató para Nylon: “Fue como, ‘¿y eso qué tiene que ver con lo que sea?’”.

Ahora, en una entrevista para The Observer, Kravitz, quien es de ascendencia dominicana y judía-estadounidense, habló sobre el rechazo y dijo que no sabe “si eso vino directamente de Chris Nolan (el director de la película)”: “Creo que probablemente fue un director de reparto de algún tipo, o un asistente del director de reparto”, dijo Kravitz.

“Ser una mujer de color y ser actriz y que en ese momento me dijeran que no podía hacer la audición por el color de mi piel, y que se me dijera de esa manera la palabra ‘urbana’, eso fue realmente difícil en ese momento”.

Se desconoce para cuál papel quería audicionar Kravitz, pero se cree que fue el de la compañera de cuarto de Gatúbela, Jen, interpretada por Juno Temple.

Kravitz es ahora una de las estrellas de la cinta de Matt Reeves, The Batman, en donde muchos fans ya la elevan a ser la mejor ‘Catwoman’ del cine, por encima de las interpretaciones de Michelle Pfeiffer, Halle Berry, o Anne Hathaway.