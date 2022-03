Bryan Cranston: 10 producciones en Netflix, Amazon, Star+ y HBO Max para ver en su cumpleaños

Este lunes 7 de marzo cumple 66 años el actor Bryan Cranston.

El intérprete estadounidense comenzó su carrera en la década del ‘80, logrando pequeñas apariciones episódicas en series como Baywatch, Falcon Crest, Chips, Los Archivos Secretos X, Seinfeld, De la Tierra a la Luna y Sabrina, la bruja adolescente.

En el 2000 en tanto logró el salto a la fama tras interpretar a Hal en Malcolm in the Middle, exitosa serie que le valieron tres nominaciones al Emmy al mejor actor secundario de comedia.

Sin embargo, su llegada al estrellato y al aplauso generalizado fue con su rol de Walter White en Breaking Bad, por el cual ganó tres Emmys consecutivos al mejor actor en una serie de drama. Además obtuvo dos Critic’s Choice y un Globo de Oro.

En el mundo del cine en tanto, también cuenta con una nominación al Oscar al mejor actor por su protagónico en Trumbo. También ha participado en cintas como Drive, Argo, El infiltrado, Isla de Perros y Godzilla.

Últimamente protagonizó la serie Your Honor, mientras que próximamente será parte de la nueva cinta de Wes Anderson: Asteroid City. Ahí compartirá elenco con Tom Hanks, Margot Robbie, Scarlett Johansson, Bill Murray y Tilda Swinton.

En el día de su cumpleaños, te dejamos 10 producciones de Bryan Cranston que puedes ver en Netflix, Amazon, Star+ y HBO Max.

10 producciones de Bryan Cranston

Breaking Bad (Netflix)

Un profesor de Química de secundaria con cáncer terminal se asocia a un exestudiante para asegurar el futuro de su familia al fabricar y vender metanfetamina.

Drive (Netflix)

Un doble de Hollywood y conductor de velocidad sale del aislamiento gracias a su hermosa vecina, hasta que su marido violento sale de prisión. Con Ryan Gosling, Carey Mulligan, Albert Brooks, Oscar Isaac y Bryan Cranston.

El infiltrado (HBO Max)

Un agente encubierto pretende ser Bob Musella y se infiltra en la operación de lavado de dinero que lidera Pablo Escobar

Argo (HBO Max)

Basada en hechos reales, Argo, narra la operación encubierta de vida o muerte para rescatar a seis estadounidenses, que se desarrolló tras escenas de crisis de los rehenes en Irán. Con Ben Affleck, John Goodman, Alan Arkin y Bryan Cranston. Cinta que ganó el Oscar a la mejor película.

Godzilla (HBO Max)

Esta aventura enfrenta Godzilla, el monstruo famoso, contra criaturas malévolas que son impulsadas por la arrogancia científica de la humanidad y amenazan nuestra existencia.

Isla de Perros (Star+)

Cuando todas las mascotas caninas de Ciudad Megasaki son exiliadas a una isla de basura, Atari Kobayashi, un niño de 12 años, inicia una aventura en busca de su perro-guardia Spots. Cinta de Wes Anderson.

Amigos por siempre (Amazon)

Dell (Kevin Hart) es desempleado, salió en libertad condicional y no puede ver a su hijo. El destino le brinda una oportunidad – cuidar al multimillonario Phillip (Bryan Cranston) quien está paralizado desde el cuello. ¿Pero realmente puede el ex presidiario cuidar a alguien más — y ganarse a la escéptica asistente de Philip (Nicole Kidman)? La vida no volverá a ser la misma para Dell y Phillip. Remake de la exitosa película francesa Intouchables

Trumbo (Amazon)

En los años 40, Dalton Trumbo, el guionista mejor pagado de Hollywood y afiliado al partido comunista, disfruta de sus éxitos. Pero entonces comienza la caza de brujas: la Comisión de Actividades Antiamericanas inicia una campaña anticomunista. Trumbo, uno de los llamados “10 de Hollywood”, entra en la lista negra por sus ideas políticas y le prohíben trabajar.

Perdido sin rastro (Amazon)

Un hombre estresado y harto de su monótona vida decide abandonar a su familia para vivir en el ático de su casa durante meses sin que nadie lo sepa, considerándole tanto la policía como su familia una persona “desaparecida”. Con Bryan Cranston y Jennifer Garner.

Hasta el fin (HBO Max)

Film original de HBO que sigue a Lyndon B. Johnson al asumir la presidencia de EE UU e intentar apobar la Ley De Derechos Civiles.