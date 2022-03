'The Batman’: ¿Tendrá secuela y cuáles personajes aparecerán? Twitter @tubatcueva

Un taquillazo total ha sido ‘The Batman’ protagonizada por Robert Pattinson, la película de Warner, obtuvo el segundo mejor debut en Estados Unidos en la era de la pandemia, detrás de ‘Spider-Man: No Way Home’.

También es el estreno más grande del director Matt Reeves hasta la fecha, y es la segunda película, desde diciembre de 2019, en cruzar los 100 millones de dólares en su lanzamiento.

El estreno es aún más impresionante teniendo en cuenta que dura casi tres horas y además tiene un argumento hacia un tono oscuro. Más del 65%de los compradores de boletos eran hombres, mientras que más del 60% de la audiencia tenía entre 18 y 34 años.

‘The Batman 2′

Pero su lanzamiento ya deja muchas incógnitas y con ellas si habrá secuela o si formará una saga al estilo de la del director Christopher Nolan con Christian Bale. Y es que tal parece que el Joker sí aparece en la actual película, solo que aún no sabe que es él, según lo anunciado por el creador.

“La escena que no está en la película, que, de hecho, se lanzará en algún momento, es una en la que Batman esta de los nervios porque El Acertijo le está escribiendo. Va a ver a otro asesino con el que ha tenido claramente Una experiencia en estos dos primeros años. En esta historia, ese asesino no es aún el personaje al que terminamos conociendo. En los cómics, estos personajes manifiestan habitualmente a sus alter egos en respuesta al hecho de que existe un Batman, así que aquí tememos a un Joker que aún no es el Joker”.

Hasta ahora se ha confirmado que Colin Farrell le dará continuidad a su personaje de Pingüino en una serie que ya se encuentra en producción y Zoë Kravitz mantendrá su papel de Catwoman en otra serie más que se estrenará por HBO Max.