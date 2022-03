Qué fue de Rob Van Dam, el luchador que revolucionó la lucha aérea en Estados Unidos

WWE ha tenido grandes luchadores en su historia. Sin embargo, pocos han sabido desempeñarse de gran manera en el estilo aéreo.

Uno de ellos fue Rob Van Dam, quien marcó una época en la empresa de Vince McMahon, al romper el molde de sólo ser un esteta fuerte.

Su carisma lo catapultó a niveles de popularidad importantes, por lo que es considerado una leyenda de los encordados.

En el último Royal Rumble, varios rumores apuntaban a un posible regreso a WWE, pero la el atleta estadounidense no fue solicitado, situación que terminó por decepcionarlo, pues ha visto volver a varios de sus excompañeros.

“Le hice saber a WWE que estaba disponible si me necesitaban para Royal Rumble, y estaba en espera, con un atuendo nuevo sintiéndome genial, ya sabes, en excelentes condiciones.

“Al final no me llamaron, pero puede pasar en cualquier momento. Realmente, no tengo ningún plan para eso, pero ya sabes, consideraría cualquier situación de alguna empresa. Definitivamente, lo pensaría”.

— Rob Van Dam, exluchador de WWE