La conexión de The Batman con Titans que ilusiona a los fans de DC Cómics

La crítica, el público y hasta los más escépticos antes de su lanzamiento han reconocido que The Batman es una gran película, con un 85 por ciento de aprobación de los analistas en Rotten Tomatoes tres días después de su estreno global.

Robert Pattinson, elogiado como “espectacular” por Total Film, fue quien tomó el manto del protector de Gotham como Bruce Wayne, el protagonista de esta historia, acompañado por personajes secundarios notables de DC Cómics, incluidos Andy Serkis como Alfred Pennyworth, Colin Farrell como el Pingüino, Paul Dano como El Acertijo, Jeffrey Wright como James Gordon y Zoe Kravitz como Catwoman, otra que se roba los reflectores.

Tratando de no excedernos con los spoilers, el director Matt Reeves había descrito la trama de la cinta como una exploración de los dotes de detective de Bruce, demostrando lo que siente y lo que piensa como sus prioridades para el desarrollo del personaje.

The Batman, que no es una película de origen y no pertenece al Universo Extendido de DC (DCEU, por su siglas en inglés), mostró algunas conexiones con Titans, la serie de los jóvenes héroes que se transmite en HBO Max.

Acá empiezan algunos spoilers de la película. Si no la has visto, piensa bien en seguir leyendo.

La conexión de The Batman con Titans que ilusiona a los fans

El nombre clave aquí es el actor Jay Lycurgo, mejor conocido por interpretar a Tim Drake, el tercer Robin, que debutó en Titans en la tercera temporada de la serie.

La pandilla que el Cruzado con Capa vence en su primera aparición en The Batman presenta a Lycurgo con la cara medio pintada, que aparentemente está a punto de someterse a su iniciación en la pandilla al matar a un inocente al azar.

Tras el estreno de la película, el joven actor compartió el siguiente post en Instagram, con el maquillaje y vestuario de su papel, que según IMDb es “Miembro joven de la pantilla del tren”.

Otro huevo de pascua sobre Titans fue Blüdhaven. Antes de irse de Gotham City, Selina Kyle (Catwoman) le dice a Batman que tiene la intención de dirigirse al norte y que puede detenerse en una ciudad llamada Blüdhaven, posiblemente la única ciudad en la Tierra peor que Gotham City en términos de corrupción.

Blüdhaven es también el protectorado de Nightwing en los cómics. Dick Grayson, figura en Titans, adoptó el lugar como su nuevo hogar en la serie Nightwing de 1996 y continúa protegiéndolo en la serie actual del escritor Tom Taylor y el artista Bruno Redondo.

La aparición del intéprete de Tim Drake, aunque no apareza identificado como tal, y la inclusión de Blüdhaven a la trama son ingredientes suficientemente fuertes como para pensar que un universo de Batman, Gotham y sus alrededores está por anunciarse.

Letrero de bienvenida a Blüdhaven en los cómics

La mala noticia, según un reporte de ScreenRant, es que Jay Lycurgo completó su trabajo en The Batman antes de ser elegido para Titans, pero su acuerdo de confidencialidad aparentemente le impidió decirles a los productores de la seire que tenía una posición destacada en la película.

Si bien parece una coincidencia, la aparición de Lycurgo generó sorpresa, y entre productores, directores y guionistas suelen conservar muy bien algunos secretos de las tramas. Lo cierto es que, con The Batman, la puerta está abierta para un mundo de posibilidades.