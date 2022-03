Dragon Ball: ¿Es Bardock más poderoso que Gokú?

El manga de Dragon Ball Super sigue su curso y en la actualidad va por el capítulo 81, que llegó cargado de emociones e intensidad en la batalla que se está desarrollando. En este arco de las historias, el de Granola: El sobreviviente, hay detalles nunca antes vistos de la familia de Goku en el planeta Vegita. Su padre Bardock y su madre Gine tiene muchísima más participación de la que llegaron a tener en las viejas aventuras.

Entonces, con estos detalles se supo más del poder y habilidad para las artes marciales que Bardock llegó a tener, a pesar de ser un guerrero de clase baja en las diferentes calificaciones de la raza saiyajin.

Para ponernos en contexto. Goku es parte de una batalla junto a Vegeta y Granola. Los tres se enfrentan a la amenaza del ejército de los Heata: cuatro hermanos liderados por Elec, quien está acompañado por Oil, Macki y Gas.

Este último, al igual que Granola pidió al Shenlong del planeta Cereal ser el guerrero más poderoso del universo. Y aunque en nivel parecieran estar equiparados, el villano tiene una capacidad de desatar un sorprendente poder sin límites al estilo Broly.

Es una situación compleja, pero no inédita. El mismo Gas cuenta que en el pasado, cuando iban a destruir a todos los integrantes del planeta Cereal, un saiyajin parecido a Goku salvó la vida de Granola y Monite (un namekiano que también habita el planeta) y que además logró controlar su embestida.

¿Bardock era más fuerte que su hijo?

Mientras Gas enfrenta a Goku inevitablemente recuerda a Bardock por el parecido entre ambos. Dicho recuerdo lo hace comparar a ambos peleadores y le dice a Kakaroto que no tiene el mismo fuego e intensidad para desenvolverse en una pelea.

Esta intensidad, valentía o determinación del padre de Kakaroto la vemos en la película de Dragon Ball Z en la que muere él, destruyen el planeta y casi toda la raza saiyajin.

Entonces, eso de la intensidad no debería estar en dudas. Sin embargo, dicho fuego interno no quiere decir que Bardock sea más poderoso que Goku.

Goku Foto: Toei Animation

Los niveles que alcanzó el saiyajin criado en la Tierra durante su juventud y adultez son incomparables con los de cualquier saiyajin que vivió en aquella época. De hecho, en su misma raza solo lo pueden igualar o superar Vegeta, Gohan y Broly. Quizás los chicos Goten, Trunks y Pan quizás lo intentarán, pero se trata de un futuro incierto.

De tal manera que no, Bardock no es más poderoso que Goku. Eso sí, tiene una técnica con la que controló a Gas que todavía no ha sido descifrada por los actuales protagonistas de esta pelea.