Get back, McCartney: el Beatle imparable que graba, escribe y alista su nuevo tour por Estados Unidos

A los 79 años Paul McCartney encabeza el ranking mundial de los artistas megamillonarios, con una fortuna de US$950 millones de dólares que no le impide mantener encendida la llama de su pasión por la música. En rigor, no se siente un veterano de la guitarra ni se ancló en la fama eterna de Los Beatles, al punto que ya fijó para abril próximo el despegue de su nueva gira por Estados Unidos bajo el sugerente título de “Got Back Tour”, en alusión evidente al documental de Peter Jackson que recreó en tres episodios las intimidades del grupo de Liverpool cuando grabaron “Let it Be” y ya estaban a un paso de su lamentada disolución.

“Al final de la gira anterior dije que nos veríamos nuevamente en la próxima. Bueno, ¡ya volví!”, posteó en sus redes sin disimular el guiño a su famoso tema Get Back. Serán catorce fechas del tour, con inicio el 28 de abril en Washington DC y un recorrido que cruzará los escenarios de Seattle, Los Angeles, Boston y Baltimore, entre otras, culminando el 16 de junio en New Jersey.

.

“Hey Jude”, de puño y letra de Sir Paul

Luego de seis décadas de actuaciones y cientos de discos, Paul no se permite ni perdonaría una tregua. En noviembre presentó el libro “The Lyrics: 1956 to the Present”, donde revela historias de 154 de sus canciones, como resultado de cinco años de charlas con el poeta irlandés Paul Muldoon. En enero reciente lanzó el álbum “Get Back: The Rooftop Performance” y, como muestra de su compulsión creativa, luego Paul vendió seis manuscritos de sus canciones en una edición NFT que recaudó US$ 160 mil dólares, donde 76 mil fueron por la sencilla hoja de “Hey Jude” escrita de su puño y letra.

Aunque sea un magnate, ese formidable patrimonio ya no mueve a Sir Paul: “Una de las mejores cosas del dinero es poder cambiar la vida de alguien, poder ayudar a las personas. Para poder donar a grandes causas y ver como cambian las cosas. Hay muchas cosas buenas sobre el dinero, no tienes que quedártelo todo: puedes repartirlo”, confesó a la revista B&N este McCartney vital e imparable que, como si recién despuntara en The Beatles, revive cada veinticuatro horas la noche de un día agitado…