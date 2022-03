The Batman: ¿Tiene escena post créditos?

The Batman. Jeffrey Wright, izquierda, y Robert Pattinson en una escena "The Batman." (Jonathan Olley/Warner Bros. (Jonathan Olley/AP)

Todo fanático de las películas de superhéroes sabe que nunca debe irse de la sala de cine apenas termina la película. En los últimos años nos han acostumbrado a las escenas post créditos de manera frecuente. Incluso a veces son más de una. ¿Tiene The Batman alguna?

La película protagonizada por Robert Pattinson y que se inspira en el famoso personaje de DC Comics, tuvo su pre-estreno ayer miércoles y el estreno oficial es este jueves 2 de marzo.

¿Quedarse o no?

La respuesta es sí. No te muevas de tu asiento, pero no verás una escena. Esta vez no se trata de una escena propiamente tal, sino que una imagen. Ponle atención si, porque verás un “easter egg”. Solo eso te diremos, para no hacer spoiler.