Actor de The Boys le rompió un vaso en la cara a un joven de 21 años

Antony Starr, conocido por su papel de Homelander en The Boys, fue arrestado en España tras protagonizar una riña en un bar. El actor neozelandés le acertó dos puñetazos a un joven de 21 años y terminó rompiéndole un vaso en el rostro.

Datos preliminares apuntan la estrella que personifica a El Vengador en la serie de Amazon estaba en estado de ebriedad cuando protagonizó la disputa. En el caso del joven agredido este terminó con una ceja herida.

Bathuel, nombre de la víctima, relató que dos sujetos estaban en el bar cuando él llegó en la madrugada. Uno de los presentes era Antony Starr quien apenas podía ponerse de pie debido al alto nivel de alcohol que habría consumido.

Además, tras la agresión perpetrada el actor siguió insultándole en inglés. “No sabes con quién te has metido, no sabes quién soy yo y lo que has hecho. Has cometido el error de tu vida y te voy a buscar. Quiero matarte”, habrían sido las palabras de Homelander.

La gresca no terminó en ese instante. Starr esperó al joven fuera del establecimiento, del cual fue echado por guardias de seguridad, para volver a intercambiar golpes.

La agencia Europa Press indicó que Bathuel tuvo que recibir cuatro puntos de sutura debido al impacto del vaso de cristal. Por su parte, Starr pasó la noche en la Comisaría, se desconoce si existirán más cargos en su contra.

The Boys

El actor es pieza fundamental en lo que será la tercera temporada de la serie de Amazon. The Boys es una sátira a la existencia de superhéroes y lo corrupto que sería el sistema de darse este caso.

Cada capítulo se caracteriza por su correcto desarrollo de personajes y brutales escenas que terminan por enganchar al espectador. No obstante, no está destinado para todo tipo de público.

La tercera temporada aún no tiene fecha de estreno pero continuará con el grupo antihéroes, comandado por Butch, para llevar a la justicia a Vengador por las atrocidades cometidas.