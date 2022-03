The Legend of Zelda es la saga de videojuegos que los fans más desean ver en el cine, confirma encuesta

The Legend of Zelda: Breath of the Wild

¿Cómo has imaginado The Legend of Zelda en el cine? ¿Aires de Game of Thrones o algo parecido a El Señor de los Anillos? Por muchos años, los gamers han ideado su mejor versión cinematográfica y han soñado con ver a Link en la gran pantalla. Una encuesta confirma que es la de Zelda la saga de videojuegos que los más más desean ver convertirse en película.

La joya de Nintendo cumplió 36 años desde el lanzamiento de su primer título recientemente y el acercarse a los 40 parece ser un motivo ideal para que a alguien se le ocurra producir un largometraje sobre Link y la princesa Zelda.

Actualmente, la industria del cine ha apostado por producciones extraídas de videojuegos, como Sonic the Hedgehog, que si bien en la previa de su estreno fue repudiada por algunos jugadores, su éxito fue tan notable que recibió una secuela.

El año pasado también se estrenó una nueva cinta de Mortal Kombat, con críticas divididas pero que de forma general fue bien recibida por el público, especialmente por los más nostálgicos del clásico juego. Uncharted es un ejemplo aún más reciente y la próxima serie de The Last of Us.

Ahora, una encuesta realizada por el medio FandomSpot y citada en LevelUp pregunto a 2.000 usuarios cuál es la franquicia que más desean ver en el cine y la ganadora de la votación fue The Legend of Zelda:

1. The Legend of Zelda

2. Grand Theft Auto

3. Horizon: Zero Dawn

4. God of War

5. Hollow Knight

6. Animal Crossing

7. Final Fantasy

8. Fallout

9. Super Mario

10. Red Dead Redemption

Además de la de Zelda, otras sagas que llaman la atención fueron Grand Theft Auto, segunda, y que tiene mucho material como para crear una franquicia como la de Fast and Furious. Ni hablar de God of War, cuarta, con una historia que puede triunfar en el cine.

Super Mario Bros, la única confirmada

Curiosamente, de esa lista de 10 sagas, una ya está confirmada para dar el salto a la gran pantalla y es Super Mario Bros, la número 9 de ese top ten, que será producida por Illumination.

Sobre la película de Super Mario, se confirmó en el pasado Nintendo Direct de septiembre que se estrenará en Norteamérica el 21 de diciembre de este año, con Chris Pratt (Guardianes de la Galaxia) interpretando la voz del primer gran personaje de Nintendo.

Además de contar con Pratt como el protagonista, la cinta tendrá en su elenco a Charlie Day (Pacific Rim) como Luigi, Anya Taylor-Joy (The Queen’s Gambit) como la Princesa Peach, Jack Black (School of Rock) será a Bowser, Keegan-Michael Key ( Toy Story 4 ) será la voz de Toad, y Seth Rogan (Superbad) es Donkey Kong.

El actor compartió en su cuenta de Instagram un video editado de la escena en la que, como Star Lord, trata de recuperar la Gema del Poder, pero en lugar de la piedra galáctica, es una estrella de Mario Bros. Es épico.