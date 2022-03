Star Wars: Rogue Squadron se mantiene para 2023, pese a los rumores de retraso indefinido

Star Wars: Rogue Squadron, de Patty Jenkins, se mantiene para el 22 de diciembre de 2023, de acuerdo con Disney. Esto da un golpe a los rumores de retraso indefinido que han aparecido desde el año pasado.

Disney publicó la semana pasada su lista de próximos lanzamientos, y allí aparece Rogue Squadron en la fecha antes indicada.

Las especulaciones sobre la película de Jenkins crecieron con el paso del tiempo, desde el anuncio inicial en diciembre de 2020, con un video de la directora vestida como piloto y diciendo que quería hacer “la mejor película de pilotos de combate jamás hecha”.

Jenkins será la primera mujer en estar al frente de una película de Star Wars, aunque en series se han multiplicado los ejemplos, tanto en The Mandalorian como en The Book of Boba Fett.

¿Por qué hay retrasos con Star Wars: Rogue Squadron?

Lo que más preocupa es que no se ha reportado el arranque de la producción de Rogue Squadron. Se desconoce además qué actores participarán, y cuál será la trama específica de la película.

Patty Jenkins y Gal Gadot en Mujer Maravilla 1984.

The Hollywood Reporter fue el primero en hablar sobre retrasos en la producción, ya que preveían que la película se comenzara a grabar en 2022. La pandemia del coronavirus y los proyectos de Jenkins, que incluyen una tercera película de Wonder Woman, complicaron todo.

ComicBook señalaba en 2021: “Si bien varios otros cineastas han ido y venido de Lucasfilm en los últimos años, vale la pena señalar que estos informes no comentan ningún desacuerdo entre el estudio y la cineasta: simplemente es que los calendarios de producción no se están alineando actualmente. Es probable que el estudio y Jenkins sigan comprometidos con el proyecto, pero podría tomar más años para realizarlo por completo”.

Las series de Disney siguen siendo las mejores naves de Star Wars en la actualidad

Mientras, los fanáticos de la saga tendrán que conformarse con las series de Disney Plus. Para este año finalizó The Book of Boba Fett, con la presencia de Din Djarin, protagonista de The Mandalorian, lo que representó un banquete para sus seguidores.

La tercera temporada de The Mandalorian es esperada para finales de 2022, mientras que este año también se lanzarán la serie de Obi Wan Kenobi y la segunda temporada de The Bad Batch.

Hay dos películas (también con más sombras que luces, ya que no se ha dado a conocer mucho sobre ellas) de más de Star Wars que están en proceso de espera: una desarrollada por Kevin Feige, presidente de Marvel Studios, y otra de Taika Waititi y Krysty Wilson-Cairns.