Así fue como Patrick Stewart confirmó un gran spoiler de Doctor Strange 2

El actor Patrick Stewart no soportó la presión. A diferencia de Andrew Garfield, que desmintió hasta el último momento su participación en No Way Home, el actor británico no pudo mantener el secreto luego de ser preguntado nuevamente si aparecería en Doctor Strange y el Multiverso de la Locura.

A pesar de que al principio el actor negó ser el quien sale en el tráiler, esta vez no pudo seguir con la mentira. Durante una entrevista con el canal de YouTube, Jake’s Takes, Stewart fue consultado nuevamente sobre su supuesto encuentro con Doctor Strange, en donde un misterioso personaje revela al hechicero que un grupo, quienes se especula son los populares Illuminati de los cómics de Marvel, tienen que “decirle la verdad”.

“Bueno, tenía mi teléfono apagado cuando sucedió, así que no escuché nada”, contó el actor. “No fue hasta la mañana siguiente cuando me desperté y miré mi teléfono y descubrí que me habían bombardeado con respuestas y que mi gente de relaciones públicas me había enviado reacciones que habían detallado y preparado a mí”, explicó.

Se sorprendió que lo reconocieran

“En realidad no reconocí mi propia voz, sonaba diferente. Si tenía un resfriado o algo así en ese momento, no lo sé”, confirmó. “Pero estaba asombrado, y todo lo que vieron fue la parte posterior de mi hombro, y creo que mi lóbulo de la oreja, nada más. Se podrían haber hecho muchas conexiones. Pero me complació”.

Stewart incluso teorizó un escenario hipotético del encuentro entre su personaje, el líder de los X-Men y el de Benedict Cumberbatch, Stephen Strange, a quien podría ver como una especie de amenaza. “Professor X sería extremadamente cauteloso y estaría alerta y, quizás, un poco inseguro porque hay algo que es potencialmente peligroso sobre (Doctor Strange) y creo que eso podría al Profesor Xavier en guardia”, explicó.

Doctor Strange in the Multiverse of Madness se estrena el próximo 6 de mayo en cines, y se rumora, al tratarse de un evento que combina los multiversos, que contará con múltiples cameos, incluyendo a Hayley Atwell como Capitán Carter, Lashana Lynch como Capitán Marvel, y alguna de las variantes de Mr. Fantástico, Magneto, Deadpool, Black Bolt, entre otros.