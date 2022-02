Star Wars: Marvel está adaptando The Mandalorian a una serie en cómics

La aparición de The Mandalorian en The Book of Boba Fett, de Disney Plus, le dio una gran alegría a los fanáticos de Star Wars. Luego de transcurrir sus primeras dos temporadas y estar anhelando la tercera, su presencia en la serie del cazarrecompensas significó un éxito enorme.

Ahora surge un nuevo escenario para Din Djarin, el personaje interpretado por el chileno Pedro Pascal: los cómics de Marvel. Sí, como se lee: con Disney como propietario de Marvel y Star Wars, The Mandalorian llegará al formato de revistas.

De acuerdo con Hypebeast, la serie de cómics abarcará ocho números y se basará en la primera temporada de The Mandalorian, luego del descubrimiento de Grogu, el adorable Baby Yoda, por parte de Din Djarin.

Rodney Barnes está encargado de escribirla mientras que las ilustraciones corren por cuenta de Georges Jeanty.

“La historia del Mandalorian marca muchas casillas de las cosas que me apasionan”, dijo Barnes, citado por Hypebeast. “Me encantan los westerns, la fantasía, la ciencia ficción, la comedia, el drama… es un concierto de ensueño para cualquier escritor. ¡Me alegro de haber sido elegido para esta tarea!”, afirmó.

Barnes fue coproductor ejecutivo de Everybody Hates Chris, ‘Til Death y Those Who Can’t. Trabajó escribiendo novelas gráficas de Marvel y Lucasfilms como Lando: Double or Nothing; Lion Forge’s Quincredible, Marvel’s Falcon y Secret Empire.

El dibujante Jeanty, de Buffy y Bishop a The Mandalorian

Mientras, el ilustrador Jeanty destacó: “Siempre he pensado que el estilo de un artista se parece mucho a escribir en taquigrafía. Es muy subjetivo. Lo que traigo a Star Wars es mi detalle y amor por una galaxia muy, muy lejana”.

Jeanty es conocido por dibujar el libro de cómics de Buffy the Vampire Slayer Season Eight y Bishop: the Last X-Man.

Así será la primera portada de The Mandalorian para Marvel

“Star Wars, especialmente en lo que respecta a los cazarrecompensas, es un paisaje desordenado. Me encanta dibujar todos los pequeños detalles. Mi aspecto siempre ha estado orientado a los detalles, y con The Mandalorian hay tantas cosas sucediendo con el personaje y en el fondo… ¡espero agregar visualmente al ya rico tapiz que compone este universo!”, destacó Jeanty.

Se espera The Mandalorian en cómic desde junio de este año, y en el portal oficial de Star Wars se puede ver mayor información sobre esta obra de arte esperada por los fanáticos de la serie y la franquicia.

Mientras, la tercera temporada de The Mandalorian en Disney Plus llegaría a finales de 2022.