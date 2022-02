Qué sabemos de ‘Spartacus’, el servicio de Sony para PlayStation con el que busca competir con Xbox Game Pass

Una de las principales razones por la que los jugadores están eligiendo las consolas de Microsoft es Xbox Game Pass, un servicio de suscripción que, por una tarifa mensual, te da acceso a miles de videojuegos. Esa popularidad que han ganado las Series S y X por Game Pass han sido analizadas por Sony, que prepara una respuesta para la competencia: lo llaman en las oficinas Proyecto Spartacus.

Actualmente, hay dos servicios de suscripción en PlayStation: PlayStation Plus (PS Plus) y el PlayStation Now (PS Now). La suscripción a PS Plus es necesaria para acceder a una función principal del juego (multijugador en línea), mientras que PS Now es una plataforma de transmisión de juegos similar a Stadia, aunque limitado a la consola.

Spartacus, básicamente, es una expansión de PlayStation Plus. En el sitio web de Venture Beat explican que el plan de Sony es introducir a PS Plus nuevas funciones y la integración de elementos de PlayStation Now.

En diciembre, Bloomberg había informado sobre estos esfuerzos de la compañía asiática, llamados internamente como Spartacus, el próximo servicio de suscripción que ofrecerá Sony para PlayStation y del que se conocen más detalles ahora, incluyendo sus precios.

PlayStation Now y PlayStation Plus PlayStation Now y PlayStation Plus son los actuales servicios de suscripción que ofrece Sony. (Sony)

Los precios de Spartacus

Spartacus es una evolución de PlayStation Plus con tres niveles y cada uno integra diferentes alternativas de entretenimiento. Actualmente, Sony llama a esos niveles Essential, Extra y Premium, aunque podrían cambiar cuando se lance el servicio.

La suscripción a estos programas es mensual y comienza en $10 y sube hasta $16. Cada plan te ofrece diferentes beneficios, explicado en el siguiente cuadro.

Planes de Spartacus (VentureBeat)

PS+ Essential es el servicio de PlayStation Plus que ya conocemos. Por 10 dólares al mes, obtienes videojuegos mensuales que puedes agregar a tu biblioteca.

Mientras tanto, PS+ Extra te ofrece los videojuegos mensuales y un catálogo excusivo de títulos por $13 al mes. El catálogo de juegos es una biblioteca de cientos de ejemplares descargables más antiguos, un movimiento que es como si el catálogo de descargas de PS Now llegará a PS Plus.

Finalmente, Spartacus ofrecerá el plan PS+ Premium, que ofrece todo lo anterior e incluye las capacidades de transmisión de PS Now, una biblioteca de “videojuegos clásicos”, así como una nueva función de “pruebas de juegos”, todo por 16 dólares.

Según el reporte, las pruebas de videojuegos permiten descargar y comenzar a jugar las versiones completas de los nuevos juegos de PlayStation. Es probable que tenga una función de límite de tiempo, que es similar a cómo funcionan las pruebas de juegos en el servicio EA Play de Electronic Arts.

En general, y de confirmarse todo, Spartacus parece un servicio más completo que Xbox Game Pass. Sony entrará en una fase de pruebas en las próximas semanas y podría anunciar los detalles de su nueva membresía en marzo.