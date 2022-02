Twitch: Daft Punk transmitió un concierto de 1997, cuando todavía no usaban cascos

En 1997, Guy-Manuel de Homem-Christo y Thomas Bangalter, dos jóvenes franceses, tocaron en un club nocturno en Los Ángeles, como parte del lanzamiento de su álbum Homework. Luego de 25 años, Daft Punk mostró en Twitch el video de aquella presentación, donde aún no utilizaban sus legendarios cascos.

La transmisión de Twitch culminó y aunque inicialmente se transmitiría solo una vez, la banda publicó unos segundos iniciales en su cuenta de YouTube este martes. ¿Lo pasarán completo luego? Es el primer video que suben en cuatro meses.

A pesar de esto, los miembros de la banda, que se separó en 2021, anunciaron que se reeditará el vinilo del álbum, como parte de la celebración del 25 aniversario. Estará disponible también en en varias plataformas.

El vinilo 25 aniversario de Homework puede encontrarse en Amazon por 30 dólares, de acuerdo con Pitchfork. Cuenta con piezas como Daftendirekt, Da Funk, Around the World y High Fidelity, un total de 16 en el disco original.

También posee un segundo disco, Homework Remixes, con 15 versiones de exitosísimos temas tocados en conjunto con artistas como I:Cube, Roger Sánchez & Junior Sánchez, Mellow y Motorbass Vice.

La evolución de Daft Punk, hasta su separación en 2021

Aunque separados el año pasado, Daft Punk sigue más que presente en el corazón de sus fanáticos. Los intérpretes de Harder, Better, Faster, Stronger y Around the World, con la presentación de este video, hicieron emocionar a más de uno.

Los miembros de Daft Punk sin cascos en 1995. Bangalter es el de la izquierda, Homem-Christo es el de la derecha. (Kevin Cummins/Getty Images)

En la presentación de 1997 se vio a Homem-Christo y Bangalter tocar en The Mayan, un club nocturno de Los Ángeles, enfocados en su álbum Homework, su primero de estudio.

Después llegarían Discovery (2001), Human After All (2005) y Random Access Memories (2013). En directo destacaron Alive 1997 (2001) y Alive 2007 (2007). También las remezclas Daft Club (2003), Human After All: Remixes (2006) y Tron: Legacy Reconfigured (2011).

El dúo ganó siete premios Grammy, incluyendo Álbum del Año para Random Access Memories en 2014 y Mejor Grabación del Año para Get Lucky con Pharrell Williams y Nile Rodgers.

Además obtuvo dos veces los Billboard Music Awards, y otras dos los World Music Awards.