Disney Plus tendrá las series de Marvel exclusivas de Netflix

Hace algunos días recibimos con sorpresa la notificación a través de Netflix de que prácticamente todas sus series exclusivas basadas en propiedades intelectuales de Marvel abandonarían su catálogo con el cierre de febrero de 2022.

Los acuerdos de producción y la extensión de los derechos de autor para estas series llegan a su fin en este mes y con ello la popular plataforma pierde el derecho a mantener los títulos.

Tal situación disparó serias dudas sobre entonces qué sería lo que sucedería con Daredevil, Defenders, Jessica Jones, The Punisher y las demás producciones.

Algunos usuarios iniciaron incluso un maratón extremo para intentar ver todo antes de que queden borradas de Netflix. Pero hay buenas noticias, al menos ya hay una certeza relativa sobre lo que va a pasar.

Disney Plus fichará las viejas series de Marvel que pertenecían a Netflix

Los amigos de mobilesyrup acaban de reportar hace poco su hallazgo de que Disney Plus en Canadá integrará las series de Marvel que forman aún parte del catálogo de Netflix.

La adición de estos títulos se realizaría el próximo 16 de marzo de 2022, por lo que en realidad las series estarían desaparecidas en el limbo durante apenas un par de semanas.

Cabe recalcar que este estreno aplicaría por el momento sólo para Disney Plus en Canadá, por lo que existe la posibilidad franca de que su estreno se vea escalonado o diferenciado en otros territorios.

Para el caso de América Latina, por ejemplo, hemos visto cómo series que se han estrenado de lleno en Estados Unidos o Canadá llegan a este lado del continente con un relativo retraso.

Así que existe la franca posibilidad de que estas series sean re-estrenadas en Disney Plus de manera escalonada a lo largo de los próximos meses.

Falta también conocer los pormenores de los acuerdos con los derechos para estos mercados latinos. Donde igual podrían durar más tiempo en el limbo o dentro del catálogo de Netflix.

En todo caso la noticia de la incorporación de estas series a Disney Plus es inquietante, considerando lo que hemos visto con Hawkeye y Spider-Man: No Way Home, en donde los universos de esas series se han entrelazado de forma oficial.