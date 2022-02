Sony revela oficialmente el diseño de los lentes de realidad virtual PlayStation VR2

“Hoy, estoy especialmente complacido de revelar el nuevo y sorprendente diseño de nuestro auricular VR de próxima generación, PlayStation VR2″. Así inicia la publicación del blog oficial de PlayStation, escrito por Hideaki Nishino, vicepresidente sénior de experiencia de plataformas, que anuncia oficialmente el diseño de PlayStation VR2.

El post añade las primeras imágenes oficiales de los lentes de realidad virtual y del controlador PlayStation VR2 Sense, con una forma similiar a la de los auriculares, adoptando un aspecto de orbe a juego.

PlayStation VR 2 (Sony)

La forma circular del orbe representa la vista de 360 grados que sienten los jugadores cuando ingresan al mundo de la realidad virtual, por lo que esta forma lo captura muy bien, detalla Nishino.

El nuevo diseño presenta un esquema de color blanco y negro similar al de PlayStation 5. Esto tiene un por qué, y es que la compañía destacó que los dos productos se diseñaron teniendo en cuenta al otro.

Aunque PlayStation VR2 presenta el mismo diseño amplio que el PlayStation VR original, el nuevo modelo también trae algunas mejoras, incluido un dial de ajuste de lente, un nuevo diseño de ventilación y una ligera reducción de peso.

PlayStation VR 2 (Sony)

Similar a la PlayStation 5 y su controlador DualSense, la PS VR2 tiene pequeños íconos texturizados de PlayStation ocultos en las bandas frontal y posterior de los auriculares.

A comienzos de enero, Sony anunció el nombre de su nuevo dispositivo en el CES 2022, tardando casi dos meses en revelar las primeras imágenes. Aún no informa la fecha de lanzamiento ni su precio.

Especificaciones

Entre sus principales características, los PS VR 2 admiten retroalimentación háptica, seguimiento ocular, 4K HDR, frecuencias de cuadro de 90/120 Hz, representación foveada y un campo de visión de 110 grados, y se conectan a la PS5 con un solo cable USB-C.

También destaca la pantalla OLED con una resolución de 2000 x 2040 por panel, uno en cada ojo. Soportarán 90Hz y 120Hz, con un campo de visión de aproximadamente 110 grados.

PlayStation VR 2 (Sony)

A continuación, el resto de las especificaciones:

Método de visualización: OLED.

Resolución del panel: 2000 x 2040 por ojo.

Frecuencia de actualización del panel: 90 Hz, 120 Hz.

Separación de lentes: Ajustable.

Campo de visión: Aprox. 110 grados.

Sensores: Sensor de movimiento: sistema de detección de movimiento de seis ejes de montaje de sensor (giroscopio de tres ejes, de tres ejes de acelerómetro), sensor IR de proximidad.

Cámaras: Cuatro cámaras para auriculares y control de seguimiento de la cámara de infrarrojos para seguimiento ocular por ojo.

Retroalimentación: Vibración en el auricular.

Comunicación con PS5: USB Tipo-C.

Audio: Entrada: micrófono incorporado Salida: conector para auriculares estéreo.

Primer videojuego compatible

Durante el CES 2022, Sony también anunció el primer videojuego exclusivo para el dispositivo de realidad virtual: Horizon: Call of the Mountain, que está siendo codesarrollado por Guerrilla Games y Firesprite Games, adquirido por PlayStation en septiembre de 2021.

La compañía aseguró que el juego está “siendo construido específicamente para PSVR2 y abrirá las puertas a los jugadores para profundizar en el mundo de Horizon” y que “adoptará un nuevo nivel de inmersión en una experiencia única, diseñada para impulsar la tecnología del hardware, la innovación y la jugabilidad”.

Recientemente, se lanzó para PS4 y PS5 Horizon: Forbidden West. Call of the Mountain aún no tiene fecha de estreno, pero sí tenemos un primer adelanto.