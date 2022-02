Bethesda anuncia el cierre de su launcher en PC y migra sus juegos a Steam

La empresa estadounidense de distribución de videojuegos Bethesda ha anunciado la suspensión de Bethesda.net, su servicio de lanzador (launcher) en PC, con el objetivo de trasladar todos los videojuegos de su catálogo a Steam.

El proceso de migración de contenidos a la cuenta de Steam se iniciará a partir del próximo mes de abril, momento en que la compañía facilitará instrucciones a los jugadores para vincular ambas bibliotecas, según ha indicado en un comunicado.

No obstante, el servicio de lanzamiento en PC Bethesda.net seguirá activo y permitiendo el acceso de los usuarios a sus correspondientes bibliotecas de juegos hasta que la compañía comience el proceso de suspensión en mayo. Lo que no permitirá más es el juego. En esta migración se incluye la transferencia a Steam de la biblioteca de juegos y las compras realizadas y no tiene coste adicional, por lo que los juegos aparecerán de manera gratuita en Steam, y de forma automática.

¿Por qué?

Bethesda ha garantizado que, a pesar del cierre de su lanzador en PC, en Steam se mantendrán algunas de las partidas guardadas -otras habrá que transferirlas de forma manual- y todos los aspectos de los juegos de su servicio en línea -como los balances de moneda virtual o los complementos de juego-, con la excepción de Wolfestein: Youngblood.

En lo referente a uno de sus videojuegos estrella, Fallout 76, la compañía ha señalado que, con la migración, se mantendrán personajes, progresos de las temporadas y todos los desafíos, átomos, contenido estético, recompensas y listas de amigos de este título.

Fallout 76

También se conservarán los rangos conseguidos y todo lo que los jugadores hayan construido en el Centro Ambulante de Montaje y Planificación (C.A.M.P, por sus siglas en inglés) o las cámaras.

Detalles del cambio

Asimismo, Bethesda ha detallado que los suscriptores activos de Fallout 1st también podrán seguir disfrutando del juego en Steam. Una vez dentro de esta plataforma, recibirán todos los átomos de la suscripción que tuviesen pendientes. Sin embargo, aquellos que son miembros anuales, verán en su cuenta aquellos átomos que se correspondan con el período de membresía restante.

De ese modo, si la suscripción expira en los ocho meses siguientes al traslado, los jugadores recibirán los átomos correspondientes a ese período de tiempo al migrar la cuenta a la plataforma desarrollada por Valve.

Por último, Bethesda ha recordado que en abril no se renovarán automáticamente las suscripciones a Fallout 1st, cuya fecha de caducidad se puede revisar a través de Bethesda.net. Cuando haya concluido el plazo, los jugadores deberán volver a renovar la sucripción a través de Steam.