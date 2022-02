¡Atención Chile! Dragon Ball vuelve a ETC con las aventuras de Gokú

El canal del animé en Chile llega recargado de nueva programación este 2022 y anuncia el retorno de uno de los clásicos de la animación japonesa: Dragon Ball. La serie, creada por Akira Toriyama, se estrenó por primera vez en nuestro país en el año 1996 generando todo un fenómeno en el público. Nuevamente los fanáticos chilenos podrán disfrutar de las aventuras de Gokú niño, en esta primera parte de la historia del gran guerrero que, hasta esa parte, no sabía que era un Saiyayín.

“Pero, sin embargo, salieron a la luz las picardías que gozaba la serie con Goku como niño. Entre ellas, el que Bulma tuviera desnudos- muy breves y parciales, casi siempre tapada por espuma u otra cosa. O el qué Goku saliera desnudo” Foto: vía T

La historia de Goku y compañía llega a la pantalla por primera vez en Chile en su versión remasterizada. Pero eso no es todo, la parrilla programática de ETC también verá el regreso de otra de sus exitosas series: “One Piece”, que retomará los capítulos a partir del arco de Thriller Bark.

Otro de los estrenos este año es “Dragon Quest: La Aventura de Dai”, serie que deriva del videojuego de mismo nombre. Lupin The Third, parte 5, también estará presente en la programación de ETC en la primera mitad de este año. Uno de los segmentos más esperados vuelve a ETC: “La noche ñoña” regresa a las 23 horas con los capítulos de Attack on Titan, serie estrenada por el canal el año pasado.

Nuevos doramas

Este año, ETC renueva su apuesta de teleseries coreanas. Un clásico de los doramas regresa a la televisión chilena, “Escalera al cielo”, una dramática historia estrenada en Corea del Sur el año 2003 y en Chile el año 2006. “Amor Musical” es el otro dorama que los fans del Corea podrán disfrutar en la primera mitad de este año. Esta serie del año 2012 cuenta con la participación de “L”, integrante de la banda kpop INFINITE.

La nueva programación comienza el lunes 7 de marzo. Puedes encontrar los horarios de cada una de las series en el sitio web de ETC.

Recordemos que ETC es uno de los primeros canales dedicados a la transmisión de animación japonesa en Chile. Con 25 años de trayectoria, ETC ha emitido en su programación series de animación como Dragon Ball, Sailor Moon, Mikami, Los Caballeros del Zodiaco, entre otras muchas más. En los últimos años también a ha sumado a su programación series en su idioma original japonés, subtituladas al español. ETC está disponible en Wom, VTR, Movistar, Claro, Entel, GTD Manquehue, Telefónica del Sur y a través de la plataforma Zapping.