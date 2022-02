LEGO Star Wars: The Skywalker Saga tendrá más de 400 personajes jugables y más de 800 NPC

La nueva aventura de LEGO Star Wars: The Skywalker Saga no tendrá uno, 10 o 100 personajes jugables. Serán más de 400 las opciones que tendrán los jugadores en la experiencia del próximo título de TT Games.

En una entrevista con GameSpot sobre el videojuego, el productor senior del desarrollador, James Burgon, confirmó la cifra de personajes jugables y además destacó que serán más de 800 NPC (Personajes no jugables) los que aparecerán en el esperado juego.

LEGO Star Wars: The Skywalker Saga es muy esperado por los fans de la saga porque abarca las nueve películas, un desafío al tener que establecer un límite en la cantidad de personajes que debería incluir.

“Fue una lucha mantener el número jugable por debajo de 400, pero en términos de NPC, ¡creo que casi llegamos a 800!”, aseguró Burgon.

La entrega anterior de la serie, LEGO Star Wars: The Force Awakens, se lanzó en 2016, por lo que The Skywalker Saga será la primera en incluir jugabilidad de The Last Jedi y The Rise Of Skywalker. Al igual que con los otros juegos de la serie, un solo personaje puede tener múltiples versiones jugables, cada una de las cuales cuenta como un personaje jugable separado.

A pesar de la posibilidad de que estos 400 personajes incluyan algunas repeticiones, esto aún deja mucho espacio para personajes que aún no se han visto en un título de LEGO Star Wars.

“La galaxia de Star Wars es tan rica en criaturas y razas alienígenas que fue difícil definir un punto límite, pero creo que los fanáticos incondicionales de Star Wars se sorprenderán gratamente de quién entró en la lista”, mencionó Burgon.

¿Qué más esperar del videojuego?

La gran cantidad de Jedi, Sith, droides, rebeldes y cazarrecompensas jugables de toda la galaxia no es lo único que los fanáticos pueden esperar. El sistema de combate de LEGO Star Wars: The Skywalker Saga se ha cambiado drásticamente con respecto a las versiones anteriores, y tanto los enemigos como los aliados tienen más opciones a su disposición.

Uno de esos cambios es la adición de clases de personajes, que permitirán a los jugadores usar mejoras únicas y aprovechar al máximo las peculiaridades de cada personaje.

Burgon también habló sobre estos cambios: “Puedes actualizar los droides de protocolo para que emitan ondas de choque cuando separan sus mitades superior e inferior, aturdiendo a todos los enemigos en un radio pequeño”.

Las habilidades de fuerza y los blasters también recibieron una actualización, con mecánicas de puntería libre. Los gamers podrán interactuar completamente con su entorno agarrando y lanzando bloques de LEGO, dejando caer a los enemigos con precisión láser y agachándose para cubrirse cuando las cosas se ponen demasiado calientes en un tiroteo.

LEGO Star Wars: The Skywalker Saga estará disponible en Windows, Nintendo Switch, Playstation 4, Playstation 5, Xbox One y Xbox Series X/S y su lanzamiento será el 5 de abril.