Mario RPG podría tener una segunda parte: su director así lo quiere y nosotros también [FW Opinión]

Super Mario RPG: The Legend of The Seven Stars es un juego que sin duda marcó a muchísimos videojugadores de la Super Nintendo. Lanzado el 9 de marzo de 1996 para Japón y el 13 de mayo del mismo año para América, el título también supuso la primera incursión de Mario en el rol, una decisión bastante sorprendente en su día. Era una propuesta novedosa y rindió frutos. Por varios años los fanáticos de este videojuego pidieron una secuela, pero ésta nunca vio la luz debido a los problemas entre Nintendo y Square.

Square se acercó a Nintendo a principios de 1994 para proponerle el proyecto. El desarrollo estuvo a cargo de un estudio interno de Squaresoft que tenía reuniones periódicas con Miyamoto. Se dice que Miyamoto quería un RPG de la mascota de Nintendo, pero tenía que responder a lo que los fanáticos esperaban del personaje. Una de sus peticiones, de hecho, fue no usar armas tradicionales en los RPG como espadas, lo que llevó a complementar acciones básicas como el salto con rl martillo como el que ya había empuñado en sus orígenes. Recordemos que era su arma en Donkey Kong, cuando era “JumpMan”.

¿Vuelve Mario RPG?

En una entrevista reciente, Chihiro Fujioka, el director de Super Mario RPG, comparte que está interesado en hacer una secuela. La entrevista se la concedió a MinnMax. ¿Qué fue lo que dijo?

“Sí, me encantaría hacer una secuela… en mi carrera he participado en muchos juegos, y realmente me gustaría que mi último juego fuera otro Mario RPG, si fuera posible. Creo que Mario & Luigi es genial, pero me gustaría volver atrás y crear un Mario RPG en el que solo controles a Mario”. “[En cuanto a si tiene ideas para la historia de un nuevo Mario RPG] eso es un secreto”, respondió.

¿Qué pasó Nintendo?

Más allá de hacer un nuevo Mario RPG que conecte con la primera historia (¡Por favor!), quienes somos fanáticos de aquel videojuego de 1996 nunca comprendimos por qué Nintendo no reutilizó a personajes como Mallow o Geno que eran parte de dicha historia. Ambos eran personajes con bastante potencial, incluso para que tuvieran su propio videojuego (o por lo menos sumarlos a otros como Mario Party, Mario Kart o Smash Bros. donde pareciera que ahora se puede sumar cualquier personaje).

¿Recuerdan ustedes a estos dos? Aquí les dejamos un video del recordado juego de Super Nintendo (la música era genial):

Si quieres escuchar la música del juego, revisa este video:

¡Los queremos de vuelta!

Hace un par de años, el sitio especializado en Nintendo, Nintenderos.com compartió la noticia de que un grupo de fanáticos querían precisamente a Geno y Mallow de regreso. Según señaló el medio, se trataba del proyecto ‘Operation Starfall’, que tiene como objetivo revivir el popular juego de SNES Super Mario RPG. Junto a una resurrección del título, los responsables de la iniciativa también desean que los protagonistas exclusivos, Geno y Mallow, estén presentes en los títulos principales de Super Mario.

Los promotores de esta petición han creado una página en Change.org para que Nintendo y Square Enix presten atención a este juego y cumplan con los tres objetivos que establecen:

OBJETIVO 1: traer de vuelta a los queridos personajes de Super Mario RPG, ya sea para una nueva versión o una continuación de Super Mario RPG.

OBJETIVO 2: revivir a Geno y Mallow para futuras entregas de la serie de Mario. Estos dos son personajes adorados y nos encantaría que se presentasen a nuevos fans. Son personajes adorables y, por lo tanto, muy comercializables si se incorporan teniendo en cuenta el público moderno.

OBJETIVO 3: llevar a Geno a Super Smash Bros., muchos fans de Smash han estado esperando esto desde hace mucho tiempo.

Paper Mario: sí, pero no

No es primera vez que la idea de un “Mario RPG 2″ está sobre la mesa. Hay quienes consideran a Paper Mario como heredero del juego de Snes. Esto, porque tras el éxito de Super Mario RPG: Legend of the Seven Stars, Nintendo quería hacer una secuela para Nintendo 64, sin embargo, tras la ruptura de Square con Nintendo para trabajar con Sony, Nintendo le dio la tarea a Intelligent Systems para desarrollarlo y lanzarlo en el periférico Nintendo 64DD (que permitía leer discos).

Sin embargo, tras el enorme fracaso del periférico en Japón y una posible demanda por parte de Square por el título del juego, la idea original fue descartada. En el año 2000 fue lanzando Paper Mario (Mario Story en Japón) para Nintendo 64, lo que daría pie a la creación de una nueva serie RPG de Mario, pero que no es directamente una segunda parte del de Snes. Y Square no tiene relación alguna con este juego.

Square (ahora nombrada como Square-Enix desde el año 2003) a pesar de no querer hacer una secuela del juego, volvió a colaborar con Nintendo años después para la creación de dos videojuegos de deportes de Mario: Mario Hoops 3-on-3 para la Nintendo DS lanzado en 2006 y Mario Sport Mix para Wii lanzado en 2010. Ambos juegos incluyeron a personajes provenientes de la franquicia de Final Fantasy como invitados y como personajes jugables o jefes. Sin embargo, ninguno de los dos juegos ha recibido el mismo éxito y aclamación como lo obtuvo Super Mario RPG. Y no hubo rastro de Geno y Mallow (podría haber sido una oportunidad).

¿Nos escuchará Nintendo? Les dejamos el trailer de este clásico